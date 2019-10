'CargUp' dalla Murgia Valley con Global Investors Alliance a Montecitorio

La seconda edizione del Summit “Una nuova visione strategica del Sistema Paese. Infrastrutture, sostenibilità e sicurezza”, è incentrata sul partenariato pubblico-privato ed ha l’obiettivo di consolidare un’alleanza tra attori globali, capace di generare investimenti responsabili e sostenibili con un forte impatto sociale e ad alta innovazione; affrontando tematiche che hanno un rilievo strategico, per il Sistema Paese, ed importanti ricadute sia a livello nazionale che internazionale. Ne discutono alla Camera dei Deputati i vertici delle maggiori aziende italiane e di start-up innovative, insieme ad esponenti di istituzioni, di fondazioni e di università.

Il Summit è organizzato dalla piattaforma Global Investors Alliance e AISES, l’Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale. ed ha l’obiettivo di sviluppare un ecosistema aperto alla collaborazione di tutti quegli attori pubblici e privati (governi, aziende, università e società civile), che intendono stimolare l’innovazione di sistema e lo sviluppo sostenibile, favorendo così le azioni sistemiche, la cooperazione multi-stakeholders e la diffusione di conoscenze multi-tasking.

"Grazie alle competenze e all’influenza dei suoi membri - ha commentato il presidente esecutivo e fondatore Valerio De Luca - l'Alleanza ha l’obiettivo di identificare standard, prassi, modelli di business e strumenti di governance, idonei a promuovere investimenti sostenibili e a stimolare l’innovazione per la creazione di valore di lungo termine e per lo sviluppo integrale sul piano sociale, economico e ambientale.”

La piattaforma ha avviato un percorso di Open Innovation, che ha lo scopo di selezionare progetti innovativi e di accompagnare start-up e aziende in processi di espansione che necessitano di finanza e di investimenti nelle diverse fasi di crescita, e connetterle con il mondo delle istituzioni, il sistema della ricerca ed il mercato dei capitali, per promuovere anche nel nostro Paese un settore per l’innovazione autonomo e plurale.

Ci sarà anche Enzo Tucci, il CEO di CurgUp, la tech company fondata nel 2018 a Gravina in Puglia, che sta digitalizzando il settore del trasporto merci su gomma, reduce da un percorso di accelerazione in Silicon Valley. Insieme a lui i vertici di alcune delle più importanti imprese italiane: tra gli altri, i presidenti di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, di SNAM Luca Dal Fabbro, i CEO di Terna Luigi Ferraris e di Leonardo, Alessandro Profumo, e poi quelli stranieri: tra gli altri, il managing director di Google Italia Fabio Vaccarono e il managing partner di Ernst & Young Donato Iacovone.

“Siamo nella Murgia Valley al confine tra Puglia e Basilicata - afferma il Ceo Enzo Tucci - e competiamo su un mercato di circa 1.000 miliardi di euro con startup inserite in ecosistemi molto supportivi. Ci è stato proposto di lavorare in Silicon Valley, tuttavia intendiamo sviluppare qui il progetto col supporto dei giovani talenti rientrati dall'estero, per realizzare in Italia il loro sogno, così come auspicato di recente anche dal presidente Mattarella. Per accelerare l’utilizzo della nostra piattaforma in Italia e, nel medio periodo in Euopa, apriremo a breve il capitale a nuovi investitori”.

Enzo Tucci interverrà nella prima sessione (‘Piattaforme digitali, sostenibilità e mercati finanziari’), portando l’esperienza di CargUp, la piattaforma B2B in cloud, integrata da app mobile, sulla quale aziende, spedizionieri e trasportatori entrano in relazione alimentando processi che, finalmente, da analogici si stanno trasformando in digitali. Per la start up lavorano oggi 15 giovani talenti, alcuni dei quali emigrati negli anni scorsi a Roma, Londra, Parigi, Edimburgo e Dusseldorf ma tornati in Puglia per partecipare e crescere in questo sfidante progetto

La digitalizzazione del processo di trasporto concepita da CargUp riguarda tutte le fasi: dalla scelta dello spedizioniere e del singolo trasportatore all’assegnazione e definizione del carico, dalla gestione del flusso documentale all’accordo sul prezzo, dal tracciamento della spedizione (con sistema GPS) alla comunicazione tra i diversi attori (attraverso chat integrate), dal matching automatico tra domanda e offerta grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale ai sistemi di valutazione con rating ad hoc.

