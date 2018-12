Caroppo (Lega): 'Lecce, illegale distributore di droga davanti alla scuola'

La richiesta del Segretario Regionale della Lega e consigliere regionale, Andrea Caroppo, è perentoria: "Il distributore automatico di droga installato nei pressi del Liceo Banzi di Lecce è - al pari degli altri - una vergogna. Le autorità intervengano immediatamente".

"L’incertezza applicativa intorno a una delle pessime leggi consegnateci da Renzi e compagni nella scorsa legislatura - sottolinea Caroppo - ha consentito la sconcertante apertura nelle nostre città di veri e propri negozi e la installazione di distributori automatici di droga, come marijuana o cannabis".

"Il 31 luglio, però - precisa e segnala Caroppo - una circolare del Ministero dell’Interno ha chiarito che qualunque prodotto contenga THC (tetraidrocannabinolo) in misura superiore allo 0,2% - e non allo 0,6% - può essere considerato sostanza stupefacente e non può essere commercializzato".









"La questione, in ogni caso, va ben oltre circolari e percentuali: le droghe, che leggere non sono mai, hanno sempre effetti psicotropi (se facessero l’effetto dell’acqua nessuno le utilizzerebbe) e determinano dipendenza e bisogno sempre crescente, fino a causare danni celebrali e cognitivi. E’ inaccettabile legalizzarle - conclude Caroppo - ancor più inaccettabile è addirittura proporle ai giovanissimi all’ingresso o all’uscita da scuola".

