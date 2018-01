Casillo 'Prime Terre', le farine sottovuoto: l'innovazione di Puglia

Trampolino di lancio il SIGEP - Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, di Rimini, per "Prime Terre": il progetto di filiera regionale controllata e certificata che garantisce la genuinità e l’origine dei gran, presentato dal Gruppo Casillo con il brand Selezione Casillo. Presenza sempre più distintiva quella del Gruppo Casillo al Sigep di Rimini, che continua a promuovere da protagonista l’eccellenza del Made in Italy.





Un appuntamento immancaibile, quale vetrina del meglio del settore, che anticipa tendenze e innovazioni e durante il quale il Gruppo Casillo - leader mondiale nella selezione, movimentazione, miscelazione, trasformazione e commercializzazione del grano - ha accompagnato i visitatori in un viaggio attraverso le coltivazioni regionali per avere farine e semole 100% locali ottenute dalla macinazione di grano 100% del territorio.

Un percorso che tocca le regioni italiane che si distinguono per una coltivazione cerealicola secolare: Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Basilicata, Campania Calabria, Abruzzo e in fase di certificazione Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna .

“Siamo molto soddisfatti - sottolinea Domenico Mazzilli, AD di Selezione Casillo , nel tracciare un bilancio di questa edizione del SIGEP - soprattutto del grande interesse mostrato dagli operatori economici sul progetto Prime Terre, che dà vita a farine che parlano del luogo in cui sono nate. Vogliamo sensibilizzare e dar concretezza all’amore verso la tradizione agricola ​- aggiunge - che da sempre connota le nostre eccellenze territoriali. Le Masterclass, grazie a dimostrazioni pratiche sulla panificazione e pizzeria con farine Prime Terre e di altre linee, hanno suscitato un grande interesse e questo per noi è motivo d’orgoglio”.

“Particolare attenzione ha destato la nostra novità relativa al packaging delle farine - conclude Mazzilli - con l’introduzione del sottovuoto che offre una soluzione importante al mercato italiano, soprattutto sul tema della salubrità e dell’allungamento della self life del prodotto”.





Presso lo stand di Casillo, infatti, si sono svolte Masterclass con i migliori tecnici e panificatori che, attraverso dimostrazioni concrete, hanno raccontato la linea “Prime Terre” e le altre linee di sfarinati le eccellenze gastronomiche pugliesi e non solo. Momenti di scambio e confronto, lezioni sulle semole e le farine, ingredienti basilari per realizzare alcune tra le delizie da forno più gustose. Spazio anche alle degustazioni per continuare a celebrare il territorio come punto di partenza, esaltando l’identità e la piacevolezza di ogni singolo prodotto, ognuno con una propria peculiarità e riconoscibilità.

“Una grande esperienza di formazione e conoscenza sulla lavorazione del pane - ha detto Paola Sucato, moderatrice delle Masterclass e importante Food Blogger esperta di panificazione e farine. “Si tratta di tecniche che arrivano facilmente al consumatore finale oltre che ai professionisti del settore, con uno standard qualitativo è altissima. In due parole, una meravigliosa scoperta”.





Casillo Group - Fondato nel 1958 da Vincenzo Casillo a Corato (Ba), è oggi leader mondiale nella trasformazionee commercializzazione del grano duro, ed è un importante player internazionale nel trading di commodities agricole. Con una capacità di macinazione e movimentazione di oltre 2 milioni di tonnellate annue di grano, il Gruppo rappresentauno dei maggiori market maker del mondo nel settore delgrano duro.Il Gruppo Casillo è un’organizzazione “totale”, multispecialista e multicanale, operando con successo in tutti i segmenti del mercato del food industriale, artigianale e retail, utilizzando le migliori materie prime e i più avanzati processi tecnologici, con 12 impianti molitori, 6 terminal portuali, 5 silos di stoccaggio.

Responsabilità sociale ed etica, sicurezza alimentare, qualità, ricerca continua, innovazione e know-how industriale, utilizzo di energie rinnovabili e gestione integrata dell’intera catena del valore rappresentano i fattori di successo del Gruppo Casillo in Italia e nel Mondo. Il Gruppo è certificato Halal, Kosher, ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 e ISO 14064-1 (Ambiente), OHSAS 18001 (Sicurezza sui luoghi di lavoro), SA 8000 (Responsabilità Sociale).

Per ulteriori informazioni: www.casillogroup.com www.selezionecasillo.com

