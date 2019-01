Cassano delle Murge, il sindaco Di Medio aderisce a Iniziativa Democratica

Il leader di Iniziativa Democratica, Alfonso Pisicchio, saluta con soddisfazuone l’adesione al suo progetto politico del sindaco di Cassano delle Murge, Maria Pia Di Medio.

“La nostra famiglia politica cresce sempre più in Terra di Bari, a dimostrazione che il civismo è la nuova frontiera per tutti gli amministratori locali che tengono alla cosa pubblica mettendo in rete le proprie storie, le proprie capacità e le proprie professionalità. E Maria Pia Di Medio incarna queste caratteristiche, imprescindibili per chiunque abbia responsabilità di governo”.

“Dopo la costituzione del gruppo Iniziativa Democratica nel consiglio comunale di Bitonto, anche il sindaco di Cassano delle Murge - sottolinea Pisicchio - ha deciso di far parte di questo progetto civico e politico".

"Un progetto sempre più radicato in tutta l’area metropolitana di Bari, che mette insieme donne e uomini accomunati dalla passione civica, dalla voglia di essere protagonisti dei cambiamenti chiesti a gran voce dai territori. Iniziativa Democratica è pertanto un movimento civico che si rafforza, che cresce e che è pronto ad affrontare le prossime sfide elettorali che nella prossima primavera vedranno molti Comuni chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni”.

“Ho aderito con entusiasmo a Iniziativa Democratica - spiega il sindaco Di Medio - perché è un gruppo composto da personalità che si riconoscono nei valori e nei principii della buona politica, della correttezza e della voglia di fare nell’interesse esclusivo della comunità”.

