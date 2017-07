Castellana Gr. 'World Dance Movement' e casting per 'Amici' della De Filippi

Torna il consueto grande appuntamento con la danza internazionale nel cuore della Puglia, che porta centinaia di ballerini da tutto il mondo a Castellana Grotte. Ha preso il via il World Dance Movement, il più grande stage di danza internazionale che si tiene in Italia, in programma nella cittadina pugliese fino al 30 settembre.

NOVITA’ - La collaborazione con il programma televisivo Amici di Maria De Filippi. I direttori del casting della trasmissione - ed il vincitore di Amici 2017 Andreas Muller - osserveranno gli studenti durante le lezioni del WDM nei seguenti giorni:

11 e 12 Luglio (settimana 1)

20 e 21 Luglio (settimana 2)

25 e 26 Luglio (settimana 3) Per maggiori informazioni, visita: http://bit.ly/ CastingPerAmiciDiMariaDeFilipp i

Nato con l’obiettivo di creare un’occasione di contatto per i ballerini del pianeta, il WDM si è caratterizzato sin dall’inizio per l’attenzione individuale riservata a ciascun allievo e per la sua internazionalità, grazie a studenti ed insegnanti provenienti da oltre 20 nazioni diverse.

Produzione internazionale dell’Associazione World Dance Movement con la Tezoro production e la partnership di Artinscena di Annalisa Bellini; la direzione artistica è di Michèle Assaf, nota coreografa internazionale.

Numerosi i workshop e le lezioni con Veronica Peparini, Kledi Kadiu, Sabatino D’Eustacchio e Federica Angelozzi tutti componenti dello staff di Amici di Maria De Filippi. Presenti anche Anbeta Toromani, Jon Ole Olstad della compagnia NDT Nederlands Dans Theatre, la israeliana Noa Paran della Batsheva Ensemble, Bruno Collinet, Igal Perry della Peridance Contemporary Company di New York, il noto coreografo di fortunate trasmissioni televisive Bill Goodson, l’americano Joshua Pelatzky, Tiziana Pagliarulo assistente di Giuliano Peparini, Silvia Humaila per la danza classica, Claudia Cavalli e Vito Cassano per la danza acrobatica per danzatori, Macia Del Prete coreografa di Emma Marrone, Ezio Schiavulli per la danza contemporanea, Valentina Franchino per la danza aerea, oltre alla stessa Michele Assaf.



Ogni settimana i ballerini iscritti ai corsi avranno la possibilità di imparare, studiare e divertirsi e, il weekend, di partecipare a spettacolari gala in piazza.

Il World Dance Movement da quest’anno diventa sempre più un grande Festival Internazionale della danza. Ai nomi dei coreografi sopra indicati, si aggiungeranno una serie di spettacoli di danza nell’apposito spazio del "World Dance Movement Festival" in Largo Porta Grande.

Il centro storico di Castellana Grotte diventerà dunque teatro della danza internazionale e delle eccellenze pugliesi, una vera e propria "invasione coreografica" con ballerini e studenti da tutto il mondo.

L’evento fa parte del nascituro progetto Crossing Arts reso possibile dal Comune di Castellana Grotte (capofila) con la società Grotte di Castellana srl, l’Associazione AlephTheatre (Hell in the cave) e l’Associazione World Dance Movement, progetto candidato a patrocinio e finanziamento presso la Regione Puglia.

Gli spettacoli aperti al pubblico si svolgeranno sul suggestivo sagrato della chiesa di San Giuseppe (largo Porta Grande) in un contesto affascinante, con possibilità di degustare prodotti di eccellenza dell’enogastronomia locale, in una sorta di grande villaggio del World Dance Movement. Le serate saranno precedute e concluse con interventi musicali e culturali.

Programma spettacoli (Ingresso libero) Tutti gli spettacoli si terranno in Largo Porta Grande, Castellana Grotte Direzione tecnica, scene e luci Paolo Baroni Venerdì 14 luglio Ore 21,30 WORLD DANCE MOVEMENT SHOW Sabato 15 luglio Ore 20.00 WDM INTERNATIONAL DANCE COMPETITION, con premi in denaro e borse di studio per i danzatori provenienti da tutto il mondo. Domenica 16 luglio Ore 21.30 BALLETTO DEL SUD presenta: CARMEN Balletto classico in due atti coreografie di Fredy Franzutti Giovedì 20 luglio Ore 21.30 COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO presenta CINEMA PARADISO spettacolo di teatro danza - http://www.lunanelletto.it/it/ cinema-paradiso Regia di Michelangelo Campanale Sabato 22 luglio Ore 21,30 WORLD DANCE MOVEMENT SHOW Domenica 23 luglio Ore 21.30 COMPAGNIA NANDO E MAILA - http://www.nandoemaila.it/? spettacoli=sconcerto-damore& lang=it - presenta SCONCERTO D’AMORE spettacolo di nouveau cirque di F. D’Andria e M. Sparapani concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore

Sabato 29 luglio Ore 21,30 COMPAGNIA EleinaD presenta COESISTENZA spettacolo di danza contemporanea Coreografie Vito Cassano Domenica 30 luglio Ore 21,00 WORLD DANCE MOVEMENT SHOW Workshop, Conferenze, Incontri, Audizioni, Feste, Cinema:

In collaborazione con la Confcommercio di Castellana Grotte, durante tutto il periodo della manifestazione i negozi che esporranno il logo WDM praticheranno sconti e offriranno gadget ai danzatori ospiti.