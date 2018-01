CCIAA, Puglia: 4.580 imprese in più nel 2017 (+1,20%)

La Puglia chiude il 2017 con un saldo positivo di 4.580 imprese: 23.654 le iscrizioni, 19.074 le cessazioni, un tasso di crescita dell'1,20%, (nel 2016 era stato dell'1,09%), 380.553 il totale delle imprese al 31.12.2017.





I dati sulla nati-mortalità delle imprese italiane nel corso del 2017 sono stati elaborati da Unioncamere– InfoCamere.

In Puglia si continua dunque a credere nell’impresa e, anche nell'anno trascorso le nuove attività economiche hanno superato quelle che hanno chiuso i battenti.

In Italia sono 46mila in più le imprese iscritte nei registri delle Camere di Commercio, con una crescita dello 0,7% rispetto al 2016. La Puglia con il suo tasso di crescita medio dell' 1,20 % ha fatto di gran lunga meglio (Taranto, 1,56%, Brindisi, 1,42%, Lecce, 1,32%, Foggia 1,12% e Bari 1,01%).





Si deve alle regioni meridionali quasi il 60% dell’aumento complessivo del numero delle imprese, una quota record nella storia del saldo nazionale

Sono due i fenomeni che spiegano questo risultato: l’ulteriore rallentamento della nascita di nuove imprese (quasi 357mila a livello nazionale, l’1,8% in meno del 2016) e una più consistente frenata delle chiusure (poco più di 311mila, il dato più contenuto degli ultimi dodici anni), in calo del -3,4% rispetto all’anno precedente.

Al netto di Piemonte (-965), Emilia-Romagna (-636), Friuli Venezia Giulia (-431) tutte le altre regioni hanno chiuso il 2017 con un bilancio anagrafico positivo, con il Lazio a fare da battistrada (10.648 imprese in più), seguito da Campania (+9.472) e Sicilia (+7.518).





Quanto ai settori, a livello complessivo quelli che nel 2017 hanno fatto registrare gli aumenti maggiori nel numero di imprese registrate sono stati il turismo (+10.335), i servizi alle imprese (+7.206 ) e le attività professionali scientifiche e tecniche (+5.494). A chiudere in rosso, invece, sono state le attività manifatturiere (-2.648), le costruzioni (-1.913) e l’agricoltura (-447).

Se però si guarda all’andamento dei settori nel Mezzogiorno, il quadro si presenta in parte in controtendenza e mostra soprattutto una forte concentrazione del saldo attivo nel turismo (sempre in testa tra le vocazioni imprenditoriali più scelte) e nell’agricoltura (+2.810). Bilanci più che positivi al sud anche nel commercio (+1.970) e nelle costruzioni (+1.284).

Tabella 1- Imprese registrate per i principali settori di attività economica - Anno 2017

Graduatorie per dimensione dello stock e del saldo annuale rispetto all’anno precedente

SETTORI Stock al 31.12.2017 SETTORI Saldo annuale (*) Commercio 1.543.307 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 10.355 Costruzioni 836.715 Servizi alle imprese 7.206 Agricoltura, silvicoltura pesca 753.833 Attività prof., scientifiche e tecniche 5.494 Attività manifatturiere 570.346 Altre attività di servizi 3.790 Attività dei servizi alloggio e ristorazioe 444.690 Servizi di informazione e comunicazione 2.407 Attivita' immobiliari 286.281 Attività artistiche, sportive, di intratt.to 2.235 Altre attività di servizi 241.216 Sanita' e assistenza sociale 1.677 Attività prof., scientifiche e tecniche 206.723 Attività finanziarie e assicurative 1.419 Servizi alle imprese 196.202 Attivita' immobiliari 1.403 Trasporto e magazzinaggio 169.287 Commercio 920 Servizi di informazione e comunicazione 134.812 Istruzione 850 Attività finanziarie e assicurative 124.841 Fornitura di energia 429 Attività artistiche, sportive, di intratt.to 75.888 Fornitura di acqua; reti fognarie 140 Sanita' e assistenza sociale 41.908 Estrazione di minerali da cave e miniere -41 Istruzione 30.007 Agricoltura, silvicoltura pesca -447 Fornitura di energia 12.249 Costruzioni -1.913 Fornitura di acqua; reti fognarie. 11.634 Attività manifatturiere -2.648

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Tabella 2 - Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e del saldo delle imprese nel periodo 2006-2017

Confronto Italia-SUD - Valori assoluti

ANNO Iscrizioni Italia Iscrizioni SUD Cessazioni Italia Cessazioni SUD Saldo Italia Saldo SUD 2006 423.571 133.443 350.238 110.493 73.333 22.950 2007 436.025 134.884 390.209 125.531 45.816 9.353 2008 410.666 128.796 374.262 122.357 36.404 6.439 2009 385.512 123.429 368.127 118.619 17.385 4.810 2010 410.736 132.634 338.206 107.786 72.530 24.848 2011 391.310 129.181 341.081 115.195 50.229 13.986 2012 383.883 127.676 364.972 118.322 18.911 9.354 2013 384.483 127.219 371.802 121.065 12.681 6.154 2014 370.979 125.420 340.261 113.527 30.718 11.893 2015 371.705 124.934 326.524 104.617 45.181 20.317 2016 363.488 124.477 322.134 101.559 41.354 22.918 2017(*) 356.875 123.127 311.165 95.932 45.710 27.195

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 3 - Nati-Mortalità delle imprese registrate per circoscrizioni territoriali - Anno 2017

Valori assoluti e percentuali

Aree geografiche Iscrizioni Cessazioni Saldi Stock al 31.12.2017 Tasso di crescita 2017 Tasso di crescita 2016 NORD-OVEST 90.879 85.944 4.935 1.571.685 0,31% 0,40% NORD-EST 62.876 62.643 233 1.157.676 0,02% -0,10% CENTRO 79.993 66.646 13.347 1.331.840 1,01% 1,01% SUD E ISOLE 123.127 95.932 27.195 2.029.280 1,35% 1,15% ITALIA 356.875 311.165 45.710 6.090.481 0,75% 0,68%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 4 - Nati-mortalità delle imprese registrate per regioni - Anno 2017

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita 2017 PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita 2017 MESSINA 3.710 2.388 1.322 2,22% TRIESTE 971 913 58 0,36% NUORO 1.916 1.290 626 2,21% BRESCIA 6.757 6.331 426 0,36% CATANIA 6.403 4.331 2.072 2,05% PISA 2.600 2.447 153 0,35% RIETI 1.071 776 295 1,97% RIMINI 2.440 2.310 130 0,33% AGRIGENTO 2.559 1.772 787 1,97% LIVORNO 1.985 1.897 88 0,27% NAPOLI 18.824 13.267 5.557 1,93% L'AQUILA 1.666 1.588 78 0,26% TRAPANI 3.007 2.133 874 1,90% VENEZIA 4.351 4.157 194 0,25% ROMA 30.400 21.691 8.709 1,79% IMPERIA 1.467 1.412 55 0,21% SIRACUSA 2.399 1.775 624 1,65% COMO 2.715 2.615 100 0,21% AVELLINO 2.725 2.040 685 1,57% TRENTO 2.686 2.579 107 0,21% TARANTO 2.913 2.156 757 1,56% GENOVA 4.542 4.424 118 0,14% MACERATA 2.465 1.883 582 1,50% TREVISO 4.885 4.766 119 0,13% ENNA 852 632 220 1,50% MODENA 4.248 4.154 94 0,13% BENEVENTO 2.114 1.595 519 1,49% VERONA 5.467 5.351 116 0,12% MILANO 23.346 17.882 5.464 1,46% TORINO 13.753 13.518 235 0,11% VIBO VALENTIA 847 656 191 1,44% BOLOGNA 5.457 5.375 82 0,09% BRINDISI 2.312 1.796 516 1,42% CAMPOBASSO 1.354 1.334 20 0,08% RAGUSA 2.188 1.700 488 1,35% VARESE 3.892 3.838 54 0,08% REGGIO CALABRIA 2.616 1.922 694 1,33% PARMA 2.529 2.499 30 0,06% LECCE 5.212 4.250 962 1,32% FERMO 1.182 1.169 13 0,06% CASERTA 6.242 5.041 1.201 1,31% PAVIA 2.802 2.781 21 0,04% CATANZARO 2.034 1.597 437 1,30% GORIZIA 619 616 3 0,03% SALERNO 7.610 6.100 1.510 1,26% VICENZA 4.233 4.217 16 0,02% POTENZA 2.180 1.722 458 1,20% PISTOIA 1.906 1.904 2 0,01% LATINA 3.778 3.097 681 1,18% CHIETI 2.230 2.242 -12 -0,03% FROSINONE 2.950 2.398 552 1,17% AREZZO 2.052 2.068 -16 -0,04% CALTANISSETTA 1.415 1.124 291 1,16% BERGAMO 5.406 5.454 -48 -0,05% CROTONE 1.059 856 203 1,16% SIENA 1.529 1.563 -34 -0,12% SASSARI 3.401 2.761 640 1,13% SAVONA 1.769 1.806 -37 -0,12% FOGGIA 4.415 3.603 812 1,12% VERBANO C.O. 714 731 -17 -0,13% VITERBO 2.376 1.965 411 1,10% SONDRIO 773 793 -20 -0,13% GROSSETO 1.638 1.320 318 1,09% REGGIO EMILIA 3.299 3.413 -114 -0,21% LA SPEZIA 1.356 1.136 220 1,07% RAVENNA 2.015 2.131 -116 -0,29% MATERA 1.296 1.067 229 1,06% ANCONA 2.564 2.718 -154 -0,33% BARI 8.802 7.269 1.533 1,01% ASTI 1.328 1.410 -82 -0,34% CAGLIARI 3.929 3.235 694 1,00% PESARO - URBINO 2.018 2.164 -146 -0,36% ORISTANO 750 611 139 0,98% BELLUNO 807 865 -58 -0,36% COSENZA 3.623 2.966 657 0,97% ROVIGO 1.392 1.504 -112 -0,41% TERNI 1.345 1.146 199 0,88% LECCO 1.349 1.480 -131 -0,49% PALERMO 5.720 4.880 840 0,87% PORDENONE 1.378 1.514 -136 -0,51% ISERNIA 556 482 74 0,81% CREMONA 1.526 1.680 -154 -0,52% ASCOLI PICENO 1.437 1.241 196 0,80% PIACENZA 1.475 1.639 -164 -0,55% MASSA-CARRARA 1.356 1.185 171 0,75% LODI 887 989 -102 -0,61% PRATO 2.491 2.250 241 0,72% VERCELLI 862 966 -104 -0,63% TERAMO 2.011 1.758 253 0,71% MANTOVA 2.064 2.341 -277 -0,67% PESCARA 2.237 1.993 244 0,66% FORLI' - CESENA 2.037 2.335 -298 -0,70% PERUGIA 3.924 3.493 431 0,59% UDINE 2.400 2.756 -356 -0,70% BOLZANO - BOZEN 3.047 2.707 340 0,58% FERRARA 1.827 2.107 -280 -0,78% PADOVA 5.313 4.735 578 0,58% CUNEO 3.447 4.013 -566 -0,81% MONZA 4.517 4.106 411 0,56% BIELLA 809 963 -154 -0,84% LUCCA 2.502 2.312 190 0,44% ALESSANDRIA 2.182 2.584 -402 -0,92% FIRENZE 6.424 5.959 465 0,42% AOSTA (*) 700 900 -200 -1,55% NOVARA 1.916 1.791 125 0,41% ITALIA 356.875 311.165 45.710 0,75%

(gelormini@affaritaliani.it)