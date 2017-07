Ceglie Un Castello di Libri con Lauretta Colonnelli

Nell'ambito della Rassegna Un Castello di Libri - Degustazioni d'autore, ideata e curata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ceglie Messapica e dal Direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, il 22 luglio 2017 alle ore 19.30 presso il MAAC sarà ospitata Lauretta Colonnelli, per presentare "Cinquanta quadri. I dipinti che tutti conoscono. Davvero?", Ed, Clichy.





Lauretta Colonnelli esamina i dipinti più popolari, quelli che sono sempre sotto gli occhi di tutti: nella pubblicità, sulle scatole dei cioccolatini, sui poster, sulle copertine dei libri, nelle vetrine dei negozi. Immagini familiari, ma che pochi riconoscono come capolavori della storia dell’arte.

Quasi nessuno ricorda che i due angioletti imbronciati presenti in quasi tutti i negozi per bambini furono dipinti da Raffaello ai piedi della sua Madonna Sistina. Tutti riconoscono la Gioconda di Leonardo, ma in molti sono convinti che sia dipinta su tela e che la Francia dovrebbe restituirla ai musei italiani, ai quali sarebbe stata sottratta da Napoleone.





Siamo sicuri che a Tamara de Lempicka bastò una manciata di lezioni per imparare a dipingere? E quanti sono al corrente del segreto nascosto nel naso spaccato di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, ritratto da Piero della Francesca?

L’autrice raccoglie cinquanta di questi capolavori. Di ognuno racconta la storia, la vita dell’autore, e i particolari che si celano dentro l’immagine.

