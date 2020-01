Ceglie, la cucina pugliese nel mondo con Antonella Ricci e Vinod Sookar

Oltre mezzo secolo di storia e… non li dimostra! Il ristorante "Al Fornello da Ricci" di Ceglie Messapica (Br), con la più antica Stella Michelin ininterrotta di Puglia, cambia nome e lancia un nuovo sito web. Nel contempo, consolida l’export del made in Puglia ed annuncia una nuova sfida: un libro solo in inglese, che racconterà come e cosa cucinare, di pugliese e secondo la tradizione pugliese, nel resto del mondo.

Infatti, le innovazioni di una solida tradizione gastronomica sono in arrivo da Ceglie Messapica (BR), dove il ristorante di Angelo e Dora Ricci cambia nome. “Al fornello da Ricci” ha preparato una strada, gloriosa ma sempre ricca di nuove sfide, per il ristorante “Antonella Ricci Vinod Sookar”. Cosa è cambiato? All’interno del celebre ristorante tutto è identico, dai prestigiosi arredi alla squisita cucina di terra. L’antico fornello a legna resta un pilastro, al quale si uniscono le più moderne e salutistiche tecniche di cottura.

La novità è visibile sul nuovo sito http://www.antonellariccivinodsookar.it dove le immagini, firmate come il layout dell’artista Co.Bell. (cegliese di origine, che vive e lavora in Germania), mettono in evidenza un nuovo mondo: quello delle ricette di mare. L’arte del pesce fa parte delle radici isolane di chef Vinod Sookar, nato a Mauritius, e appartengono alla cultura mediterranea di chef Antonella Ricci, cegliese Doc e cioè del paese di mezzo fra i mari Adriatico e Jonio. Ma per gustare il pesce, che nel ristorante di chef Antonella & che Vinod non c’è, ci saranno solo due modi: lo #chefdovevuoi con servizio di personal chef a domicilio, oppure uno degli eventi in Italia o all’estero che li vede protagonisti.

Il prossimo appuntamento? Da sogno, perché l’8-9-10-11 febbraio il Romeo e Giulietta della cucina italiana saranno fra i 7 chef (con un totale di 13 Stelle Michelin) protagonisti di “Stars in Paradis” iniziato il 2 gennaio e che durerà 7 settimane. Dove? A Mauritius, con il Beachcomber Resorts & Hotels e Alpitour World, che animerà le cucine del Paradis e del Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, due 5 stelle lusso sulla paradisiaca penisola di Le Morne, per celebrare la migliore cultura gastronomica a livello internazionale.

Come? Con un Festival per veri intenditori in uno dei posti più belli del mondo, insieme ad Alitalia e all’Ente del Turismo di Mauritius. Ai fornelli, e a fare lezione a pochissimi turisti gourmet, chef Antonella Ricci e Vinod Sookar saranno con nomi del calibro di chef Enrico Cerea (ideatore del festival insieme a Sheila Filippi - Direttore Italia Beachcomber Resorts & Hotels) e Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore, Senigallia, AN).

Cosa cucineranno nella meravigliosa isola africana? Per ora non ce lo svelano, anche perché le ricette del ristorante degli chef Antonella Ricci Vinod Sookar - portate all’estero dell’ultimo decennio, da Dubai a Parigi, da Toronto ad Hannover - saranno protagoniste del libro a tre mani che stanno scrivendo, solo in inglese, con il food expert Antonella Millarte. Stay tuned! Ed ecco un assaggio con la video ricetta di “Canada 100’s Best” https://canadas100best.com/?s=ANTONELLA+RICCI.

