Ceglie Messapica, il Flash Mob contro la violenza sulle donne

L’Assessorato e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Ceglie Messapica organizzano un Flash Mob in programma domenica 25 novembre in Piazza Plebiscito alle ore 12.00 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Grazie alla collaborazione con la scuola di danza di Luisa Sardelli che, in questi giorni, si sta dedicando alla coreografia che verrà proposta , con loro balleremo, poiché, come afferma la presidente della CPO Gabriella Rodio “attraverso la danza, libera espressione del corpo, ci vogliamo contrapporre alle costrizioni subite ancora oggi da molte donne.

È un’iniziativa semplice, ma efficace contro le ingiustizie e la violenza e alla quale invitiamo tutti a partecipare.A tal proposito, si invitano le istituzioni, i sindacati, le scuole, i commercianti, i cittadini e tutte le realtà presenti sul territorio ad esporre un simbolo a testimonianza del sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne.

Oltre a questa iniziativa, e poiché, il nostro impegno e le nostre riflessioni sono rivolte, soprattutto, ai più giovani per promuovere una cultura di genere, affinché nella quotidianità maturi la consapevolezza del rispetto reciproco, la CPO avvierà il progetto “ScegliAMO” nei due Istituti Comprensivi coinvolgendo in maniera attiva coloro che sono maggiormente presenti nell’educazione delle giovani generazioni, ovvero le scuole e le famiglie che ringraziamo per aver accolto con entusiasmo il nostro progetto, perché solo con una grande sinergia si possono ottenere risultati importanti.

La dott.ssa Maria Grazia Conte inizierà questo percorso educativo giovedi 22 p.v., con l ’ausilio di esperti psicologi , affrontando il tema dell’affettività e sessualità mediante un percorso di crescita psicologica e di consapevolezza della propria identità personale e sociale”.

L’Assessore Grazia Santoro ringrazia la CPO e da il benvenuto alle nuove componenti Nika Caggiano e Maria Grazia Conte che da qualche mese collaborano con entusiasmo ed abnegazione alla realizzazione concreta delle tematiche riguardanti la parità di genere.

Assessore PO Presidente CPO

Grazia Santoro Gabriella Rodio