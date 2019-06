Ceglie Messapica, è partito il Festival dei Giochi

Quattro giorni a Ceglie Messapica (Br) dedicati ai giochi di strada, che fino al 30 giugno si succederanno nel quadro programmatico della XV Edizione del Festival dei Giochi.

La prima fase dell’evento per le vie del centro storico di Ceglie, prevede il raduno del corteo festante del “Piccolo popolo”, che accompagnerà la città e il Capobanditore alla cerimonia inaugurale: prevista in Piazza Plebiscito.

Quest’anno il tema scelto dall’organizzazione è l’ulivo, albero simbolo della Puglia, magistralmente ritratto nella locandina disegnata dall’illustratore cegliese Giuseppe Balestra.



Il Festival dei Giochi organizzato dall'associazione Casarmonica di Ceglie, ha l'intento di combattere l'azzardopatia, che tanto affligge i comuni della Valle d'Itria, al motto di "Ingresso libero - Gioco gratuito".Secondo consolidata tradizione, il Capobanditore cercherà di convincere il Custode a consegnare metaforicamente le chiavi della città per far giocare grandi e piccini per 4 giorni consecutivi. Ad aiutarlo nell’impresa ci saranno diverse compagni teatrali: Casarmonica - Ip - Produzioni Impertinenti - ExtraBeat – Soqquadro Company- Armamaxa teatro e Tessuto Corporeo.

