Cerignola, I Grandi Maestri del '900 La collezione Tode al Polo Museale

Bibart, arte contemporanea a Cerignola: una città che ė stanca di fare "cronaca" e vuol tornare a fare "storia", si appresta ad essere meta di interesse e curiosità artistici per oltre un mese. Fino al 28 maggio 2017, infatti, il Polo Museale Civico di Cerignola, sito sul Piano San Rocco (Piano delle Fosse), ospiterà “Immaginazione senza fili: dal Postimpressionismo al Neorealismo” un evento unico per la città, una grande mostra con opere dei Maestri dell’Arte del Novecento, dal Postimpressionismo al Neorealismo, attraversando il Fauvismo, Cubismo e Futurismo.





L’esposizione è organizzata da A.p.s. Federico II Eventi, Bibart Biennale, Vallisa Culture ONLUS con la direzione artistica di Miguel Gomez.

Una opportunità di assoluto valore per gli appassionati d’arte che evidenzia con grande efficacia l’evoluzione dell’immagine dall’Impressionismo alle Avanguardie del Novecento. Nelle opere di Cézanne, Renoir, Picasso, Balla, Mirò, Rosai, Boccioni, Tode, per citarne solo alcuni, vi sono i prodromi e gli archetipi dei movimenti più importanti dell’arte moderna.

La mostra sarà arricchita da 15 eventi: performances, workshops, convegni, presentazioni letterarie.

Le opere in esposizione provengono dalla collezione privata del maestro William Tode (ultimo artista vivente del gruppo dei neorealisti, già sovrintendente di Casa Vasari e capo ufficio studi di Palazzo Pitti e degli Uffizi) ed offriranno spunti ed occasione per dibattiti culturali.





“La scelta della città di Cerignola - spiegano gli organizzatori - per esporre questa mostra non è stata casuale. Ci è sembrato giusto onorare questa Terra che è stata patria di nomi illustri: Giuseppe Di Vittorio, Nicola Zingarelli, Giuseppe Pavoncelli, Pasquale Bona, Giuseppe Tatarella ​e oggi anche di Nunzio Galantino - Segretario della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), oltre ad aver accolto Pietro Mascagni quale direttore della locale Filarmonica, che - pur non cerignolano - ha vissuto e composto in questa città la celebre “Cavalleria Rusticana”. Una terra di donne e uomini operosi, pronti alla fatica e protesi ad ammirare la bellezza”.

Il Polo Museale di Cerignola è: Museo del grano, Museo multimediale del piano delle fosse, Galleria di cerignolani illustri, il punto di incontro tra la conservazione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale locale attraverso la conservazione della memoria e la valorizzazione dei reperti conservati, ma anche l’apertura ai servizi e alle nuove tecnologie per la tutela e lo studio del territorio.

La mostra è stata realizzata grazie al contributo dell' Assessorato all’Industria Turistica e Culturale gestione e valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia; del Comune di Cerignola - assessorato alla Cultura. ​E all'interesse del Sindaco di Cerignola, Franco Metta, dell'Assessore alla Cultura Raffaella Petruzzelli, e della Dirigente del settore Cultura e Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, Maria Dettori.

Curatori ed esecutori del progetto sono stati: Bibart - Biennale Internazionale d’Arte di Bari e Area Metropolitana, A.p.s. Federico II Eventi e Vallisa Culture ONLUS. La mostra è stata patrocinata da: Università di Foggia, Accademia di Belle Arti di Foggia, Ordine dei Giornalisti di Puglia, Fondazione Banca del Monte di Foggia, Liceo Artistico Sacro Cuore di Cerignola, Polo Museale Civico di Cerignola.





Direzione artistica: Miguel Gomez - Direttore artistico Biennale Internazionale d’Arte di Bari e area Metropolitana e Presidente Federico II Eventi.

Segreteria organizzativa e pubbliche relazioni: Cinzia del Corral - Vice Presidente Federico II Eventi.

Sito web: www.bibartbiennale.com - E-mail: aps.federicoiieventi@gmail.com

(gelormini@affaritaliani.it)

Programma eventi e giorni di apertura mostra

APRILE

La mostra sarà aperta dal 25 aprile al 28 maggio 2017

25 martedì : Apertura al Pubblico.

25 aprile :h.19.30 - Sala Convegni del Polo Museale di Cerignola - Piano San Rocco.



Presentazione letteraria: “Il critico e le sue modelle” di Giorgio Grasso.



(Critico e storico dell’arte - Curatore del padiglione dell’Armenia alla 57^ Biennale di Venezia).

Dialoga con l’autore: il M° Miguel Gomez e il M° William Tode.



Presenta e modera : Cinzia del Corral.



26 aprile : h. 9.30/13.30 - Accademia di Belle Arti di Foggia.



Workshop del M° William Tode : “Il Neorealismo pittorico raccontato dal suo ultimo testimone, William Tode”



27 aprile : h. 9.30/13.30 - Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola.



Workshop del M° William Tode: “Il Neorealismo pittorico raccontato dal suo ultimo testimone William Tode”



29 aprile : 19.30 Sala Convegni del Polo Museale di Cerignola - Piano San Rocco.



Presentazione letteraria: “Una volta l’estate” di Ilaria Palomba e Luigi Annibaldi.

Dialoga con l’autrice: Miguel Gomez.

Presenta e modera : Cinzia del Corral.





MAGGIO 2017

4 maggio : h. 19.30 Sala Convegni del Polo Museale di Cerignola - Piano San Rocco



Presentazione letteraria : “Re-incantare l’Europa” di Valentina Battista.



Dialoga con l’autrice: Prof. Luca Gallo (Prof. Ordinario Università degli Studi “A. Moro” di Bari;



Governatore Rotary International Distretto 2120); l’Arch. Ubaldo Occhinegro (Politecnico di Bari).



Presenta e modera : Cinzia del Corral.



6 maggio : h 21.30 - BRAMO Cioccolateria – Via Don Minzoni 120, Cerignola



"Flowers”- Il Body Painting e il Cioccolato : con Miguel Gomez e Tommaso Perrucci.



8 maggio : h. 9.30/13.30 - Accademia delle Belle Arti di Foggia



Workshop : “Ideazione e produzione di una mostra” del M° Miguel Gomez (Pres. di “A.P.S. Federico II Eventi”,

Direttore Artistico per Arti Figurative, Performative di Artoteca Vallisa; Direttore Artistico di BiBart - Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Bari Area Metropolitana

12 maggio : h. 19.30 Sala Convegni del Polo Museale di Cerignola - Piano San Rocco



Presentazione letteraria : “Il seme del Male” di Domenico Caputo.



Dialoga con l’autore: Giuseppe Galantino.



Presenta e modera : Cinzia del Corral.



13 maggio : h.21.00 - Piano San Rocco (Piano delle Fosse) Cerignola.



Performance : “Naked time” di Nilde Mastrosimone de Troyli (Accademia delle Belle Arti Firenze; Scuola Italiana di

Playback Theatre ) e Miguel Gomez, con la partecipazione degli alunni del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola.



15 maggio : h. 9.30/13.30 - Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola.



Workshop : “Salvador Dalì: Surrealismo e paranoia critica” del M° Miguel Gomez.

20 maggio : h 21.00 - Officine delle Arti - Piano San Rocco - Cerignola.



Performance : “Ropes & Poetry” con Isabella Corda , Damiana Ardito, Daniele Casolino.



22 maggio : 9.30/13.30 - Liceo Artistico “Sacro Cuore”, Cerignola.



Workshop O.G.P - “Dall’elzeviro al taccuino di viaggio culturale” e presentazione del libro “Episcopius Troianus”



di e con Antonio Gelormini (Giornalista pubblicista, Editorialista).



Interviene Valentino Losito (Pres. Ordine dei Giornalisti di Puglia).



24 maggio : h 11.00 Sala Convegni del Polo Museale di Cerignola - Piano San Rocco



Conferenza “Picasso e l’antico: le ragioni del mito” del Prof. Giovanni Cipriani (Prof. Ord. Lingua e Letteratura



Latina – Pro Rettore dell’Università degli Studi di Foggia) in collaborazione con Ateneo dell’Università degli Studi di Foggia





25 maggio : h 19.00/20.30 Sala Convegni del Polo Museale di Cerignola - Piano San Rocco



Workshop : “De Nittis di Vico del Gargano. Storia di un ritrovamento”.



Intervengono : Mons. Luigi Tommasone (Direttore Ufficio Promozione Beni Culturali Ecclesiastici Arte Sacra della Diocesi di Lucera).

Prof.ssa Christine Farese Sperken(Prof. Ass. di Università degli Studi di Bari)



Dott.ssa Eva Belgiovine (Dir. Accademia delle Belle Arti di Foggia)



Valentino Losito (Pres. Ordine dei Giornalisti di Puglia);

Antonio Gelormini (Giornalista pubblicista, Editorialista).



Giuseppe Maratea, già sindaco di Vico del Gargano (Fg).



27 maggio : h 21.30 - BRAMO Cioccolateria – Via Don Minzoni 120, Cerignola.



“Plep..plap..plup”: Cena Futurista.