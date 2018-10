Ciriello & Fabris, la mostra 'Di... Segni e Nuvole Feconde'

L’associazione “NoiCheL’Arte” ha organizzato nell’ambito dei suoi percorsi di valorizzazione del territorio e dei suoi talenti, la mostra dal titolo: “Di…Segni e Nuvole Feconde” di Daniela Ciriello e Piero Fabris, curata da Massimo Diodati.

La mostra, aperta fino al 14 ottobre 2018 e allestita a Bari presso la sede dell’ECampus Università (Piazza Giulio Cesare, 13), sta riscuotendo molta attenzione per la forza coinvolgente ed emozionale ottenuta dall'incrocio di tecnica e stili degli autori.

“Le opere di Daniela e quelle di Piero sono legate da unevidente pensiero comune - afferma Massimo Diodati nella sua presentazione - la Ciriello con la sua fresca creatività e ironia diviene complementare alle ambientazioni visionarie del Fabris e insieme schiudono a paesaggi onirici che trovano nel tratto e le immagini richiami originali di tempi e situazioni umoristiche”.

I disegni di Piero Fabris (Dieci chine con pastelli acquerellati) fanno parte di un progetto dal titolo: “fumi alla luna”. Ed è la luna, pianeta dell’immaginazione, insieme ai libri intesi come scrigni di idee, la protagonista di paesaggi surrealisti che riflettono l’amore dell’autore per il fumetto dai segni incisivi avvolti da cromatismi delicati.

Alcune delle opere esposte di Daniela Ciriello (Vignette realizzate in Digital Art) sono parte di un lavoro più ampio dal titolo: “Nuvole Feconde” creazioni che sprigionano buon umore e grandi sorrisi, di piacevole evasione dai contesti grigi di certe realtà monotone. E’ la stessa artista a dichiarare che si è divertita a realizzarle, regalandoci con freschezza e ironia sottile (qualità acclarata della Ciriello) finestre sul cielo attraverso le quali si possono guardare la vita con letizia. Insomma le lune di Piero Fabris e le nuvolette spiritose di Daniela Ciriello sono le protagoniste di una volta celeste che si offre come palcoscenico cromatico di riflessioni.

Daniela Ciriello - Nata a Bari, ha frequentato la scuola di Fotografia e Cinematografia F. Project del capoluogo pugliese. Attraverso i suoi servizi fotografici cerca di valorizzare promuovere i talenti, gli eventi e le risorse della Puglia. Con i reportage sulla realtà del territorio cerca sempre di evidenziare e sensibilizzare la comunità tutta a un approccio costruttivo verso il disagio sociale. Molti suoi scatti sono presenti su riviste e libri.

Nel 2013 ha ricevuto un riconoscimento per l'esposizione dal titolo: “IL SUD nella REALTA' delle TONALITA' EMOTIVE”. Nel 2016 è stato pubblicato il suo progetto fotografico dal titolo: TASSELLI IN MACCHIA ARSA E SFUMATURE DI CONTRASTO, ovvero una narrazione per immagini sulla natura poetica e selvaggia della Puglia con le sue contraddizioni. Ad Aprile 2016 a Parma ha inaugurato la mostra: "GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI PARMA", progetto realizzato in cooperazione con Chiara Samugheo.

E' coautrice insieme ad Antonella Caprio del libro: “Un Granello di colpa” (un testo sulla violenza domestica) edito da Radici Future (2017). Nel 2017 è stata ambasciatrice della creatività italiana a Lishui (Cina) .