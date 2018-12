'Città del Galateo 2018', altro premio a Velentina Perrone

Ancora un traguardo, ancora sul podio. Valentina Perrone, scrittrice e giornalista salentina, ha conquistato il secondo posto al Premio Letterario Internazionale Città del Galateo, indetto da “Verbumlandiart, Cenacolo Internazionale per la Creatività Espressiva e il Dialogo”, associazione salentina di rilievo per la divulgazione e la valorizzazione della cultura in ambito nazionale ed internazionale, presieduta da Regina Resta.

Il riconoscimento è giunto per il suo libro “Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla” (Ed. Esperidi) che ha convinto la prestigiosa giuria presieduta da Massimo Enrico Milone, direttore Rai Vaticano, e che ha visto lo scrittore Pierfranco Bruni, candidato al Nobel per la Letteratura, in veste di presidente onorario.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel Palazzo Marchesale di Galatone, e vi hanno preso parte, oltre alla giuria e alla presidente Resta, anche il sindaco di Galatone Flavio Filoni, il vicepresidente della Provincia di Lecce Massimiliano Romano, l’Assessore alla Cultura della Regione Puglia Loredana Capone. Numerosi gli ospiti, nomi di spicco del panorama culturale nazionale e internazionale, oltre a giornalisti ed esperti della letteratura giunti nella cittadina salentina da più parti d’Italia per onorare e valorizzare la conoscenza e la creatività. Tanti i riconoscimenti conferiti nel corso della serata a scrittori e poeti di nazionalità italiana e straniera, di cui si può leggere dettagliatamente sul sito ufficiale dell’Associazione www.verbumlandiart.com.

Per la Perrone si tratta dell’ennesimo riconoscimento ottenuto grazie ai suoi libri, che si aggiunge alla lunga serie di premi che le sono stati conferiti dal 2015, anno del suo esordio come scrittrice, ad oggi. “Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla” è a tutti gli effetti il suo primo libro, un libro dalla vita fortunatissima che racchiude undici storie di donne narrate sullo sfondo dei paesaggi salentini, tra i profumi e i colori di una terra, il Salento, che non perde occasione per farsi apprezzare, anche nelle sue piccole abitudini e tipicità quotidiane, quelle su cui la Perrone ama puntare i suoi occhi per narrarne l’autenticità e la semplicità con la delicatezza tipica del suo inchiostro. Il volume è già vincitore del primo posto al Concorso Letterario Nazionale Versi tra Due Mari 2016, del terzo posto al Premio Letterario Nazionale Il Tombolo 2016 ed è stato finalista al Premio Letterario Internazionale Nabokov 2016. È stato inserito nelle letture consigliate della Rivista Icon del Gruppo Mondadori (2018) ed è stato acquisito dalla Mumac Library, la seconda più grande biblioteca al mondo dedicata al caffè, situata nel Mumac, il Museo della Macchina per Caffè del Gruppo Cimbali a Binasco (MI).

"Questo premio arriva grazie a un libro che ho amato e amo tuttora, infinitamente – commenta Valentina Perrone – e giunge alla fine di un anno che si è rivelato davvero prezioso per la mia scrittura, in cui ho ricevuto tantissime conferme e tagliato traguardi che hanno scritto pagine bellissime della mia storia. E per chi come me ha fatto della scrittura una parte imprescindibile della propria vita, tutto questo non fa altro che regalare linfa nuova all’inchiostro che verrà. A cominciare dal mio nuovo romanzo, che mi auguro incontrerà presto gli occhi e i cuori dei lettori".

Valentina Perrone vive a Guagnano (LE), è giornalista pubblicista, collabora con il Quotidiano di Lecce e scrive anche per Affaritaliani.it. Dopo il suo libro d’esordio, nel 2017 ha pubblicato il romanzo “Memorie di Negroamaro” (Ed. Esperidi), pure insignito di numerosi riconoscimenti: primo classificato al Premio Letterario Internazionale Città del Galateo 2017, terzo classificato al Premio Presìdi del Libro Alessandro Leogrande 2018, terzo classificato al Premio Letterario nazionale Città di Taranto 2018, terzo classificato al Premio Letterario Internazionale Un libro nel Borgo 2018, menzione d’onore al Premio Letterario Nazionale Bari Città Aperta 2017.

CLASSIFICA FINALE PREMIO “CITTA’ DEL GALATEO”

PREMIO SPECIALE

“OCCORRE EQUILIBRIO. IL CONTRIBUTO DELLE PICCOLE IMPRESE TERRITORIALI NELL’ERA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” – ANGELA SIMONE

PODIO

ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI FINO AL 20 MAGGIO LA MOSTRA

EBREI A SHANGHAI – FIORELLA FRANCHINI

“PROGETTO 21” UN DIVERTIMENTO PER TUTTE LE STAGIONI – ANNA FERRIERO

LA DIFFICILE CONVIVENZA DELL’UOMO CON LA NATURA – VELIA AIELLO

ex aequo

IL CONCETTO DI EGUAGLIANZA NEI SECOLI – OSVALDO LICCI

POESIA ADULTI A TEMA LIBERO

PREMIO ECCELLENZA

LE PIETRE NON PIANGONO – ANTONELLA GIORDANO

CHI SEI – MARCO AMBROSI

IL CIELO È BASSO – NUNZIO BUONO

PODIO

. . E MI MANCHI – ENRICO DEL GAUDIO

QUELLA NOTTE – ANNA MARIA DEODATO

DIECI SIEVERT (walking ghost) FUKUSHIMA 2011 – MARCO MARRA

Ex aequo

L’OLTRE ALL’ORIZZONTE – DOROTEA MATRANGA

MENZIONE D’ONORE

IL VENTO DELLA VITA – CESARE NATALE

L’UOMO CON I GIRASOLI NEGLI OCCHI – OFELIA CIMMINO

LA MIA PREGHIERA (Oltre l’orizzonte) – DONATELLA PIRAS

PETALI PER VOI – UMBERTO CORO

PICCOLE ALI – CARMELA LARATTA

QUANTO DI PIU’ CARO – COSETTA TAVERNITI

SENZA NESSUNA FINE – ANDREA TALIGNANI

SOGNI PROIBITI – GIULIA PALAMA’

SOLO TESTIMONE – BRUNA CAROLI

UN LIBRO – ALFONSO OTTOMANA

VOGLIO LA PUGLIA – FRANCESCO EPICOCO

POESIA ADULTI IN VERNACOLO A TEMA LIBERO

PREMIO SPECIALE FUORI CONCORSO

CAL DÒNI – QUELLE DONNE – LORENZO SCARPONI

PREMIO ECCELLENZA

GIGGINO – LUIGINO – VINCENZO CERASUOLO

A GUAGLIONA PUVERELLA – LA RAGAZZA POVERA – FAUSTO MARSEGLIA

PODIO

PPE NNU SCORDE’ARI – PER NON DIMENTICARE – ANGELO CANINO

NUN CE PENZA’ – NON CI PENSARE – ALFONSO GARGANO

ex aequo

CHELL’OMBRA DINT’ ‘O SCURO – QUELL’OMBRA NEL BUIO – CIRO IANNONE

NU’ JUORNE ‘E LIBBERTA’ – UN GIORNO DI LIBERTA’ – GENNARO GRIECO

MENZIONI D’ONORE

FOCU SENZA FIAMMA – FUOCO SENZA FIAMMA – PAOLO LANDRELLI

ARBEIT MACHT FREI – IL LAVORO RENDE LIBERI – IGNAZIO DE MICHELE

SEZIONE OPERE A TEMA

PODIO

1.RESTA LA VERGOGNA – NADIA PASCUCCI

2.DOLCE VIENE DOLCE VA – ENZO BACCA

SEZIONE RACCONTO

PODIO

NONNO OMERO – DOMENICA INZINNA

L’ULTIMO ATTO – MASSIMILIANO BELLEZZA

LA STORIA DI GIOVANNA – MICHELE MELILLO

SILLOGE ADULTI A TEMA LIBERO

PREMIO ECCELLENZA

UNGHIE PER FERIRE – ELENA VARRIALE

PODIO

PROFUMO DI ZAGARE – GAETANO CATALANI

EMOZIONI E PAROLE IN VERSI – ANTONIO BARRACATO

EMOZIONI E POESIA – GIUSEPPE MILELLA

ex aequo

3.IL SILENZIO DEL SUD – ANNAMARIA COLOMBA

MENZIONE D’ONORE

L’AMORE E LE STAGIONI – MARISA COSSU

SENZA TITOLO – DOMENICO RUGGIERO

CATEGORIA GIOVANI A TEMA LIBERO

PODIO

DJ – LORIS AVELLA

LEI DIMENTICA – RICCARDO TIBERI

DOPO LA TEMPESTA – VINCENZO ROSSANO

CATEGORIA LIBRI EDITI E INEDITI

PREMIO ECCELLENZA LETTERATURA NAZIONALE

IL POTERE DEL DUBBIO (ED. HOMO SCRIVENS) – MAIAROSARIA RICCIO

FONTAINE BLANCHE (ED. HOMO SCRIVENS) – MARIA ROSARIA PUGLIESE

LA SCATOLA DEI SEGRETI (PROMEDIA) – AMEDEO BAGNASCO

PREMIO ECCELLENZA LETTERATURA STRANIERIA

GABBIANI SANGUINANTI – RAED ANIS AL-JISHI

TRAD. CLAUDIA PICCINNO – ED. IL CUSCINO DI STELLE

CATEGORIA ROMANZO

PODIO

IL SAPORE DEL RICORDO (INTERMEDIA EDIZIONI) – MARCO VESCARELLI

UN CAFFE’ IN GHIACCIO CON LATTE DI MANDORLE (ED. ESPERIDI) – VALENTINA PERRONE

VELENI & VERITA’(GRAUS EDITORE) – G.FERA e F.TESTA

CATEGORIA SAGGISTICA

PREMIO ECCELLENZA

LA PRIMAVERA DEI POPOLI-LA RIVOLUZIONE SICILIANA DEL 1848(EDAS) –ROBERTO SCIARRONE

PODIO

1) IL DIRITTO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI ( FREE SERVICE EDIZIONI)–ROBERTO TIBERI

Ex Aequo

PROFILI LETTERARI DEL NOVECENTO (ALETTI EDITORE) – SALVATORE LA MOGLIE

CATEGORIA LIBRI POESIA

PREMIO ECCELLENZA

I POETI FIORISCONO AL BUIO (ED.BIBLIOTHEKA) – FABIO SQUEO

PODIO

LA COSTANZA DELLE MAREE (MUSICAOS EDITORE) – VITO ADAMO

NOMENCLATURA DI UN TRAMONTO (ED. TOTEM) – MICHELE GENTILE

ex aequo

NELLE NAVI DI CEMENTO E AMIANTO (MAROTTA&CAFIERO EDITORI) – VINCENZO MONFREGOLA

UN GROVIGLIO DI ME (ED. PENSIERIPAROLE) – SILVANA STREMIZ

MENZIONE D’ONORE

LE PAROLE ACCANTO (ED. INTERNO POESIA) – MICHELA ZANARELLA

LA SAGGEZZA DEGLI UBRIACHI (ED.LA VITA FELICE) – STEFANO VITALE

IL NOSTRO DEBOLE APPARIRE (ED. HELICON) – GIORGIO RAFAELLI

ODI PELLEGRINE (ED. LIBELLULA) – IMMA MELCARNE

E’ SOLO POESIA (ED. LIBERO DI SCRIVERE) – EDOARDO GALLO

CLASSIFICA VINCITORI POETI STRANIERI

TAIWAN

ETERNITY -恆 -蔡澤民博士 (DR. TZEMIN ITION TSAI) Changhua – Taiwan

INDIA

ELOPE – RAJ BABU GANDHAM – Hyderabad INDIA

ALL IN THE NAME OF LOVE – SUNITA PAUL – Kolkata, India.

OCEAN LOVE – JYOTIRMAYA THAKUR – Jharkhand. India.

TURCHIA

PREMIO SPECIALE

IL DOLORE È ROTTO – HASAN ERKEK – Eskisehir, Turchia Translation : Murat Yurdakul

IL FUOCO DI SPOGLIARSI DALLA TERRA – NEVAL SAVAK -Translation : Murat Yurdakul – Bornova/Izmir TURCHIA

CHE BAMBINO – Ertugrul Özaydin – Umitköy – Ankara

ONORE – HILAL KARAHAN – Maltepe, İstanbul, TURKEY

CATEGORIA GIOVANI TURCHIA

CHIUDI LA VECCHIAIA – MUSTAFA ŞANLI – Yalova Turchia

GERMANIA

VESTITI DA POLITICI – WIEBKE JANSSEN – München/Monaco di Baviera Germania

GRECIA

OBLITERATING TIME – RANIA ANGELAKOUDI – Evosmos Thessaloniki Greece

POLONIA

WITHOUT GAS – ELIZA SEGIET – Antoniego POLONIA

RACCONTO

SOGLIA – Murat Yurdakul – DEFNE /HATAY /TÜRKİYE

IRAQKAD MAJKA DOZIVA – SABAH AL-ZUBEIDI

EX JUGOSLAVIA

1°. BERMET GOS’N KIŠA – BOBAN DŽEVERDANOVIĆ2°. DJECA RATA – ZANKA ZANA BOŠKOVIĆ-COVEN3°. SUMNJA – MARIJA JAKŠIĆ

SPECIJALNA NAGRADA – PREMIO SPECIALE

DVA POGLEDA – VESNA FOJKAR-ĆIRIĆSEĆANJA – LJUBENKO ZVIZDIĆLABUDOV PJEV – DAMIR MARASKAD TI – MILAD OBRENOVIĆROMI KUDA STE POŠLI – ZLATOMIR JOVANOVIĆ

DIPLOMA ZA ZASLUGU – DIPLOMA DI MERITO

JEDAN TREN – RADA NESTOROVNE, NEĆU TI PRIĆI – MILOŠ IVETIĆIZ PLAVIH DUBINA – DANIJELA BOŽIČKOVIĆ RADULOVIĆSLIKANJE I LJUBAV – SMILJANA BOŽIĆNEROĐENI SNOVI ŽIVLJENJA – SLAVKA KLIKOVACIZMEĐU TEBE I MENE – GORDANA SAVIĆ

PRIČE – RACCONTI

1°. MILANKA KUZMIĆ – STRANAC2°. DIJANA TOŠIĆ – DESPINO MOJA3°. MILOVAN AKSENTIJEVIĆ – ORAH

ČLANAK ZA NOVINE – ARTICOLO DI GIORNALESPECIJALNA NAGRADA – PREMIO SPECIALE

KEMAL LJEVAKOVIĆ – NA MARGINAMA RATAMILORAD KULJIĆ – VODENA OPOMENA

POETI DELLA ROMANIA

PODIO

DEBUT (DEBUTTO) – ANA DRĂGOIANU

SINGURĂTATE ÎN DOI (LA SOLITUDINE IN DUE) – MIRELA MINUȚA ALEXA

APUS DE SOARE(TRAMONTO) – OLIMPIA SAVA

MENZIONE D’ONORE

PICURĂ CERIUL FLOARE DE LOTUS (CADONO DAL CIELO FIORI DI LOTO)- NASTASICA POPA-ROMANIA

MORTE NARCOTICA (MORTE NARCOTICA) – CRISTEA MELANIA ANGI

CU O RAMURĂ DE MĂSLIN, AȘTEAPTĂ-MĂ! (CON UN RAMOSCELLO D’ULIVO, ASSPETTAMI!) – OLTEANU DIANA

CUM E CRĂCIUNUL ÎN CER, TATĂ? (COME È IL NATALE IN CIELO, PADRE?) – CRISTIAN ALINA NARCISA

BE ÎNTOTDEAUNA COPIL (ESSERE PER SEMPRE UN BAMBINO) – ALEXANDRA FIRITA

RACCONTO

LIDIA – LOREDANA DALIAN – ROMÂNIA

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE VITRUVIO DI LECCE, DELL’ASSOCIAZIONE ARGELIA DI BAGHERIA, DELL’ASSOCIAZIONE “RADICI” DI BARI, DELL’ASSOCIAZIONE MADONNA DELL’ARCO DI CASTELLAMMARE DI STABIA, DEL CENTRO STUDI MICHELE PRISCO DI NAPOLI

