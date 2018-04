Claudio Quarta Vignaiolo produce vini che ama definire “di territorio” in tre cantine che sorgono in tre areali del Sud a fortissima tradizione vitivinicola: Tenute Eméra sorge nella provincia di Taranto a Lizzano, nella zona della omonima DOP Negroamaro e del Primitivo di Manduria; sempre in Puglia a Guagnano (Lecce) si trova Cantina Moros, nelle rinomate Terre del Negroamaro; in Campania, invece, a Torrioni, provincia di Avellino, è situata Cantina Sanpaolo.