Cliff diving e brand Puglia, il tuffo mediatico tra sport e paesaggio

Il canale Puglia Events ha animato la community riprendendo in diretta la prima parte dei tuffi maschili della tappa di Polignano, facendo registrare anche a distanza di 24 ore, cifre impressionanti se si pensa che neppure un euro è stato investito in comunicazione ponsorizzata.

(https://www.facebook.com/PugliaEvents.it/videos/1482882095123768/)





I numeri della condivisione sui social media istituzionali della Puglia hanno raggiunto cifre esplosive, quasi virali, segno che la Puglia continua a fare tendenza.

- 2.7 milioni di reach ovvero account unici (persone) raggiunti

- 760k visualizzazioni

- 14k like e reazioni al post

- oltre 20k interazioni con il post

- apice del video con oltre 7.500 spettatori in diretta

La Lombardia è la regione da cui è arrivato il maggior numero di visualizzazioni.

Tutti raggianti a Pugliapromozione per q uesti numeri, che dimostrano come la community dei seguaci della Puglia ha risposto con entusiasmo alla condivisione di un evento autentico e di alto livello.





Alla diretta si è aggiunto un attento lavoro redazionale di regia, che ha prontamente risposto alle migliaia di commenti in diretta e gestito i profili Twitter, dall’animazione di tre blogger, Manuela Vitulli, Ezio Totorizzo e Roberta Longo, e dall’attività di cinque Instagramer influenti.

“Possiamo dire che questo bellissimo evento, in cui paesaggio e sport trionfano, abbia apportato un contributo di valore al racconto del territorio - commenta l’Assessore Loredana Capone - Al successo hanno contribuito certamente alcuni fattori chiave su cui da tempo sta lavorando Pugliapromozione nell’attuazione della campagna “Puglia, lo spettacolo è ovunque”, fra cui l’utilizzo di video in diretta sui social media, e il progetto integrato #WeShowPuglia che ha coinvolto più influencer pugliesi per innovare lo storytelling del territorio attraverso gli eventi”.

(gelormini@affaritaliani.it)