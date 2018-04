Coldiretti, Bari per tre giorni Capitale dell'agricoltura italiana

Per tre giorni Bari sarà la capitale dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano, perché rappresenta la culla della Dieta Mediterranea con la produzione al top in Italia di Olio Extravergine di Oliva, pomodoro e grano. Il Villaggio contadino della Coldiretti sarà posizionato sul Lungomare Imperatore Augusto e Piazza del Ferrarese, dove rimarrà per tutto il week end del 27-28-29 aprile, con un’area dedicata all’agricoltura sociale, con esempi dal vivo di solidarietà e agri welfare per stare al fianco dei più svantaggiati.





Spazio al più grande mercato a chilometri zero di Campagna Amica con un’area dedicata alla solidarietà ma anche alla scoperta di piatti da gourmet con tutti i menu a 5 euro. Un ritorno alle radici del Made in Italy, con i sapori antichi della tradizione, dalla pasta di grano Senatore Cappelli al riso Vialone nano, senza dimenticare l’innovazione con la tagliata 100% italiana servita nelle bracerie e pizza, panzerotti e focaccia autenticamente tricolori, dalla farina all’olio, dal pomodoro alla mozzarella ma anche lo street food green, dal pesce al galletto fino al gelato di latte d’asina ed i dolci, dalla popizza alla pitta ‘mpigliata.





Tutti settori che vedranno fortemente coinvolte le aziende molitorie, a partire dalla realtà più importante di Puglia: "Selezione Casillo", la punta di dimante di un Gruppo leader nella trasformazione e commercializzazione internazionale del grano duro e delle commodities agricole. Azienda giovane, con una grande storia alle spalle, Selezione Casillo, porta in tavola tradizione, innovazione e bontà in tutte le sue forme, per garantire ai suoi clienti un ventaglio ampio di servizi studiati e utili a soddisfare le loro esigenze.

L'occasione sarà utile per rilanciare anche Prime Terre, il progetto di "Selezione Casillo", per una filiera declinata in ogni regione - controllata e certificata - per garantire la genuinità e l’origine dei grani. Un viaggio attraverso le coltivazioni regionali, per avere farine e semole 100% locali ottenute dalla macinazione di grano 100% del territorio. Un percorso che tocca le regioni italiane, che si distinguono per una coltivazione cerealicola secolare: Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Basilicata, Campania Calabria, Abruzzo e in fase di certificazione Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

“Siamo molto soddisfatti, soprattutto del grande interesse mostrato dagli operatori economici sul progetto Prime Terre, che dà vita a farine che parlano del luogo in cui sono nate.", sottolinea Domenico Mazzilli, AD di Selezione Casillo, "Vogliamo sensibilizzare e dar concretezza all’amore verso la tradizione agricola, che da sempre connota le nostre eccellenze territoriali. Le farine Prime Terre e le altre linee, continuano a suscitare un grande interesse e questo per noi è motivo d’orgoglio”.





“Particolare attenzione ha destato la nostra novità relativa al packaging delle farine - aggiunge Mazzilli - con l’introduzione anche del sottovuoto, che offre una soluzione importante al mercato italiano, soprattutto sul tema della salubrità e dell’allungamento della self life del prodotto”.

L'appuntamento barese contribuiràp a far vivere un'esperienza unica nell’autentica campagna italiana con la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni in anteprima assoluta e qualificati ed autorevoli interventi nazionali ed internazionali, ma #STOCOICONTADINI è anche una occasione unica per scoprire la Fattoria italiana, dalla mucca frisona alla podolica, dai teneri asini di Martina Franca, dal cavallo murgese alla pecora ‘gentile’ patrimonio della biodiversità a rischio di estinzione, dalla pregiata capra garganica al suino apulo calabrese, fino ai conigli nani e colorati e ancora oche, galline, tacchini, pavoni che animano la campagna.





Inoltre, è stato pre visto anche un "agriasilo", che accoglierà famiglie e gite scolastiche con laboratori, percorsi sensoriali, prove del gusto attraverso l’incontro con il mondo animale e vegetale, lo spazio dell’economia domestica e dell’agricosmetica con i frutti della terra, ma anche i trattori storici e quelli dell’ultima generazione, gli antichi mestieri dei nonni e il villaggio delle idee con i giovani che discuteranno sul tema: "Cibo e immigrazione" in collaborazione con l’Università di Pollenzo e gli studenti dell’Istituto Alberghiero Perotti di Bari, che animeranno l’intera area, in cui sono previste le presenze di esponenti Istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi ed artisti.

