'Come il mare io ti parlo' il progetto di Pescaturismo in Puglia

Appuntamento giovedì 11 luglio al Faro di Torre Canne (Via Eroi del Mare, 61-67), per 'Come il mare io ti parlo', l’evento di chiusura del progetto pilota sul pescaturismo TourismMed, organizzato da Haliéus in collaborazione con Legacoop Puglia e Cooperativa Serpia, nell’ambito dell’Interreg Mediterranean, cofinanziato dall’European Regional Development Fund.

Nel corso dell’iniziativa oltre alla presentazione del progetto internazionale, che fino ad oggi ha interessato le aree costiere di Italia, Albania, Cipro, Francia, Grecia e Spagna, sarà sottoscritto il PROTOCOLLO D’INTESA TourisMed con il quale pescatori, Regione Puglia, Proloco, Capitaneria di Porto, Legacoop Puglia-settore pesca, Cooperative di pesca e Parchi Naturali, si impegnano a promuovere ogni strategia e azione finalizzata alla valorizzazione del pescaturismo nella Regione Puglia.

"Il Progetto Tourismed - afferma Gabriele Verginelli, Project Manager di Haliéus, la struttura di sistema dI Legacoop per la cooperazione internazionale allo sviluppo - è la testimonianza tangibile che la cooperazione internazionale funziona ed è capace di avviare processi di valorizzare delle eccellenze dei territori, rafforzando al tempo stesso le sinergie con realtà simili in Europa e nel resto del mondo. I soci delle cooperative di pesca italiane, già da diversi anni operano il pescaturismo e la creazione di una rete locale ed europea, rappresenta il salto di qualità in termini di visibilità, organizzazione e qualità del servizio”.

L’idea da cui ha preso le mosse TourisMed è quella della promozione di un modello sostenibile di business nel settore del pescaturismo, che sia attento alla salvaguardia dell’habitat marino e che assicuri la continuità delle tradizioni culturali legate alla pesca nella regione del Mediterraneo. La diversificazione, per una categoria che ha iniziato da tempo a fare i conti con i cambiamenti climatici, con normative sempre più restrittive e con la riduzione delle risorse del mare, potrebbe rappresentare una opportunità e al tempo stesso un nuovo modello di sviluppo locale.

“Grazie al progetto TurisMed - afferma Carmelo Rollo Presidente di Legacoop Puglia - ascolteremo il mare tramite le parole di coloro che ne sono i custodi, i pescatori. Saranno loro i protagonisti della manifestazione, ci racconteranno il mare, le gioie che esso può darci, ma anche la preoccupazione per la salute del mare. Quella del pescatore è una cultura di vita, una competenza che abbiamo il dovere di sostenere, di valorizzare e promuovere anche tra le nuove generazioni".

"L'esperienza del pescaturismo - aggiunge Rollo - rappresenta in Puglia, per le persone che la vivono e che la frequentano, una straordinaria occasione di vivere il mare in un modo diverso, imparare a conoscerlo e a rispettarlo. Anche per questi motivi, - conclude - abbiamo chiesto all'Assessore regionale al Turismo, ai rappresentanti di Puglia Promozione di sottoscrivere, insieme a Legacoop Puglia e a Haliéus e quanti credono nelle innovazioni di settore, di sottoscrivere un protocollo d'intesa”.

Alla presentazione del progetto seguirà l’inaugurazione di una mostra fotografica e una esperienza in mare con i pescatori.

