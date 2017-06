'Con la Puglia nel cuore' Food open-day al Majorana

Il cibo non è solo piacere per il palato, ma soprattutto cultura. Con il Patrocinio dell’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia, Mordi La Puglia, in collaborazione con l’I.P.S.S.A.R Istituto Alberghiero Ettore Majorana di Bari e la dirigente scolastica Paola Petruzzelli, lunedì 5 giugno organizza un “open day” in occasione della ricorrenza del suo secondo anno di vita.





Aperto a tutti, il serrato programma con workshop, cooking show e talk show sin dal mattino, sarà una straordinaria opportunità formativa per gli studenti, ma anche un interessante appuntamento per tutti coloro che, con passione, mostrano interesse per la Puglia e il food.





Presso l'Auditorium dell'Istituto alberghiero "Majorana" di Bari si avvicenderanno professionisti, produttori ed esperti del mondo del food, giornalisti e foodblogger, in workshop tematici di approfondimento e riflessione su alcuni dei temi più importanti e stringenti del panorama del gusto pugliese, da quello sull’ agricoltura sinergica a cura dell’agronomo e vignaiolo Valentino Dibenedetto a quello sull’ olio extravergine d’oliva con il produttore Pietro Intini, senza dimenticare quello sulla pizza di qualità , con preparazione e degustazione a cura dell’A.P.P. Associazione Pizzaioli Professionisti e un breve show di pizza acrobatica , alla presenza del presidente nazionale A.P.P. Luigi Stamerra.

Tutto intervallato e “condito” dallo spettacolo delle gare di cucina , sfide tra cuochi e food blogger, e dalle preparazioni “tipiche” come quella della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese sino alla Gara di cucina tra coppie di alunni dell’Istituto “Majorana” per introdurre alla 2^ Giornata Mondiale della Tiella di Patate Riso e Cozze , in programma in concomitanza internazionale la sera del 17 giugno sotto il segno di Mordi La Puglia.





Due professionisti di caratura nazionale in collegamento Skype: Alex Revelli Sorini (giornalista e conduttore televisivo - rettore Accademia Italiana Gastronomia Storica) e Sonia Peronaci (Blog Sonia Peronaci e fondatrice di Giallo Zafferano) per l’interessante talk show “Cucina, territorio e comunicazione al tempo di Internet” , previsto nel pomeriggio, a cui parteciperanno Daniele Caldarulo (chef ex team manager Nazionale Italiana Cuochi), Sandro Romano (giornalista - console Sud Italia e Sicilia Accademia Italiana Gastronomia Storica), Giovanni Mastropasqua (direttore editoriale Oraviaggiando.it) e Giovanni Ventrelli (amministratore RP Consulting - agenzia di marketing e comunicazione).

E poi ancora una simpatica incursione di alcuni amministratori locali che daranno vita ad una anteprima della 5^ edizione di “Sindaci, ai fornelli!” , altra kermesse a cura di Mordi La Puglia. Nella gara di destrezza ai fornelli il sindaco di Capurso, Francesco Crudele , Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto, e il vincitore dell’ultima edizione Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano .

L'alternarsi dei conduttori, nel corso della giornata, animerà e vivacizzerà ulteriormente l'appuntamento: il microfono infatti sarà scambiato tra Cristiana Papazissis , esperta in internazionalizzazione d'impresa , e i giornalisti, Vito Prigigallo - La Gazzetta del Mezzogiorno, Sandro Romano e Annamaria Natalicchio.





Non mancherà uno sguardo attento alla cultura e all’arte . In uno spazio dell’Istituto, infatti, si potrà visitare la mostra "La Puglia svelata", la personale fotografica/paesaggistica di Pietro Amendolara , per tanti estimatori: il fotografo dell’anima.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero.

La partecipazione alla cena è solo su invito o accredito.

Patrocinio: Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia

Media Partners: Oraviaggiando, LSD magazine.

Comunicazione: Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio

Coordinamento MLP: Michelangelo Romano L’intera giornata culminerà con una festa: La Grande Cena degli Amici di Mordi la Puglia , occasione importante e significativa, per "ritrovarsi insieme" e c ondividere il progetto MLP.

Spazio anche all’innovazione tecnologica legata al mondo del food: Durante la cena sarà presentata la nuovissima App “FREEEAT, liberi da allergie” . E poi ancora premiazioni, riconoscimenti e tante altre sorprese.

IL PROGRAMMA - lunedì 5 GIUGNO 2017

8:15 – Saluto del Dirigente scolastico e breve presentazione dell’evento

8:30 – Workshop “Agricoltura sinergica” a cura di Valentino Dibenedetto, agronomo e vignaiolo - Azienda “L’Archetipo” (conduce Cristiana Papazissis)

9:30 – Gara di cucina: Mariateresa Amoruso (founder Sì Puglia - viaggi di gusto- Bari) - Alessandra Ferramosca (cuoca itinerante e food blogger My Cool Kitchen - Salento) - Annalisa Grana (ambasciatore Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia - Daunia) (conducono Vito Prigigallo e Annamaria Natalicchio)

10:30 – WorkshopL’olio extravergine d’oliva” a cura di Pietro Intini

(conduce Sandro Romano)

11:30 – Introduzione alla 2^ Giornata Mondiale della Tiella di Patate Riso e Cozze e Gara di cucina tra coppie di alunni dell’Istituto “Majorana”

(conducono Annamaria Natalicchio, Vito Prigigallo e Sandro Romano)

13:30/15:30 - PAUSA

15:30 – Workshop “La pizza di qualità”- preparazione e degustazione a cura dell’A.P.P. Associazione Pizzaioli Professionisti - Breve show di pizza acrobatica (conducono Sandro Romano, Annamaria Natalicchio e Luigi Stamerra, presidente A.P.P.)

Preparazione della focaccia barese a cura del Consorzio della Focaccia Barese

17:30 – Talk show “Cucina, territorio e comunicazione al tempo di Internet”

(conduce Vito Prigigallo)

Ospiti: Daniele Caldarulo (chef ex team manager Nazionale Italiana Cuochi), Sandro Romano (giornalista - console Sud Italia e Sicilia Accademia Italiana Gastronomia Storica), Giovanni Mastropasqua (direttore editoriale Oraviaggiando.it), Giovanni Ventrelli (amministratore RP Consulting – agenzia di marketing e comunicazione)

In collegamento Skype: Alex Revelli Sorini (giornalista e conduttore televisivo - rettore Accademia Italiana Gastronomia Storica) e Sonia Peronaci (Blog Sonia Peronaci e fondatrice Giallo Zafferano)

18:30 – Anteprima della 5^ edizione di “Sindaci, ai fornelli!” - gara di destrezza in cucina fra tre Sindaci del territorio

19:30 – Chiusura dei “lavori” e saluti

20:30 – “LA CENA DEGLI AMICI DI MORDI LA PUGLIA”

Durante la cena sarà presentata la nuovissima App “FREEEAT, liberi da allergie” Premiazioni e riconoscimenti

00:00 – FINE

A margine dell’evento:

- “La Puglia svelata” - personale fotografica del ph. Pietro Amendolara.

- Book corner riservato a editori e autori pugliesi.

