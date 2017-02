Confindustria, 'Connect the Dots' Bari: idee nuove per la città

“Connect the Dots”, ovvero: “Unisci i punti” è l’invito che gli imprenditori baresi rivolgono ai giovani, agli startupper e ai creativi, alle istituzioni e al sistema accademico per disegnare insieme progetti di innovazione per la città.





E’ un invito a connettere intuizioni, idee, proposte, iniziative in un laboratorio aperto e partecipativo che Confindustria Bari e BAT, Asso Service e Fondazione Giacomo Brodolini rivolgono alla comunità locale. L’appuntamento è per venerdì 3 febbraio alle 14.00 al Palazzo ex-Poste di Bari.

Attraverso tre tavoli tematici, animati da innovatori e rappresentanti istituzionali, saranno discusse e poi elaborate, in un confronto aperto con la platea, alcune proposte di cambiamento che passano dalla rigenerazione urbana all’innovazione sociale fino alla fabbrica intelligente.





“Crediamo sia giunto il momento di connettere tutte le energie di chi a vario titolo opera sul territorio", ha dichiarato il presidente di Asso service Luigi Morelli, "Il nostro intento è quello di individuare progetti per la città e provare a tradurli in realtà, non solo proponendoli ai decisori politici, ma anche e soprattutto sostenendo e guidando l’avvio di eventuali start up innovative. In questo modo daremo il nostro contributo a quell’approccio collaborativo ed inclusivo voluto dall'Unione Europea con la sottoscrizione del Patto di Amsterdam”.,





Molti i protagonisti di questa particolare forma di dialogo sociale, che metterà a confronto punti di vista locali e nazionali: il presidente della Commissione Bilancio della Camera Francesco Boccia, il sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro, il presidente di Confindustria Bari BAT Domenico De Bartolomeo, il presidente dell’ANCE Bari BAT Beppe Fragasso, l’Assessore comunale alle politiche giovanili Paola Romano, il presidente di Asso Service Luigi Morelli, i rettori del Politecnico di Bari Eugenio Di Sciascio e dell’Università di Bari Antonio Felice Uricchio.





A queste voci istituzionali si uniranno le testimonianze specialistiche di Rossana Torri dell'Ufficio Smart City del Comune Milano, di Leonello Trivelli dell’Università di Pisa, di Pierpaolo Pontrandolfo del Politecnico di Bari, di Marco Nannini CEO dell’Impact Hub di Milano, di Fabrizio Montanari dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di Christian Iaione di Luiss LabGov, di Roberto Bellotti dell’Università d Bari, di Francesca Di Leo del CNR di Bari, di Annibale D’Elia consulente di economia urbana del Comune di Milano.

Moderano l’Open & Social Innovation Manager della Fondazione Giacomo Brodolini Fabio Sgaragli,e i giornalisti Maddalena Tulanti e Vincenzo Rutigliano.

