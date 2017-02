Confindustria Sez. Turismo - La Puglia rifondata sulla bellezza

La sezione turismo di Confindustria Bari e Bat organizza, venerdì 3 febbraio alle ore 15.30, nella sala consiglio di Confindustria Bari e Bat, il seminario "La Puglia rifondata sulla bellezza - viaggi racconti e visioni in una terra di identità e narrazione” alla presenza di Emilio Casalini, giornalista RAI-REPORT, autore del saggio “Rifondata sulla bellezza” (Spino editore).





"L’occasione sarà interessante - dichiara Massimo Salmone Responsabile della Sezione Turismo di Confindustria Bari e BAT - per cogliere l’opportunità di una riflessione condivisa su un Paese, il nostro, che, purtroppo, non sfrutta tutte le grandi possibilità e potenzialità legate al turismo e al relativo indotto, nel pieno convincimento che il turismo è la più sana, florida e sostenibile risorsa economica del mondo, in crescita esponenziale soprattutto nel meridione d'Italia e, in particolare, nella nostra Puglia".

Sarà quindi un incontro sull’industria turistica che, alla stregua di una vera e propria lente di ingrandimento, consente di vedere l’Italia più da vicino e soprattutto con occhi diversi. Avremo l’occasione di fare brainstorming e di confrontarci su come si potrebbe crescere facendo sistema.





Emilio Casalini dialogherà con Vittorio Dell’Atti (Università degli Studi di Bari “A. Moro"), Alberto Losacco (Deputato PD), Dante Mazzitelli (Università degli Studi di Bari “A. Moro”), Ugo Patroni Griffi (Università degli Studi di Bari “A. Moro"), Luca Scandale (Puglia Promozione), Antonella Silvestri (“Cala Molinella” - Green Economy for tourism”), con gli operatori dell’industria turistica pugliese associati alla nostra "Sezione Turismo" e con chiunque volesse intervenire con il proprio contributo.

Incontro aperto al pubblico.