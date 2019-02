'Connext', le imprese di Bari e Bat in mostra a Milano

C’è anche una rappresentanza dell’imprenditoria di Bari e di Barletta-Andria-Trani nella grande business community che ha riunito al MI-CO di Milano circa 6000 imprenditori e manager ed oltre 450 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero in occasione di Connext, il primo grande evento nazionale di partenariato industriale di Confindustria.

Fitto il calendario che ha visto, accanto agli incontri tra imprenditori, due giornate di eventi e convegni. A Milano, Bari e BAT sono state rappresentata da un gruppo variegato di grandi e piccole imprese del territorio pugliese accomunato dal fatto di svolgere tutte un’attività High Tech.

Si spazia infatti dalla produzione di software e di servizi avanzati per le imprese con EXPRIVIA –I TALTEL , APULIA SOFT, HAPPY NETWORK e L’IMMAGINE fino alla meccatronica di ICAM , di MASMEC, del MEDIS DIH e alle tecnologie per risonanza magnetica e diagnostica per immagini della ITEL TELECOMUNICAZIONI, per arrivare al trasporto merci intermodale di GTS GENERAL TRANSPORT SERVICE, passando per la formulazione e produzione di cosmetici di PDT COSMETICI e la realizzazione di prodotti per la casa e la persona di SANIGEN .

Queste aziende di Puglia si sono incontrate alle numerosissime piccole e medie eccellenze d’Italia che a Connext si sono confrontate fra loro e con grandi nomi dell’industria come Enel, Leonardo, Eni, FS, Google, Amazon, Sogin, Tim con Olivetti, Ibm, Siemens, Audi, Mastercard Europe, Edenred Italia.



“A Milano le nostre imprese sono state impegnate in due intense giornate di lavoro e di eventi, che offriranno l’occasione per intrecciare relazioni d’affari, per creare partnership, ma anche per mettere a fuoco prospettive future e strategie di sviluppo. Tutto questo potrà dare certamente un contributo alla crescita del nostro sistema produttivo”, ha dichiarato Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Bari BAT e Confindustria Puglia.

"Connext è un esperimento che apre una nuova stagione del nostro mondo associativo - commenta il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia - un evento realizzato dalle imprese per le imprese, con l'obiettivo di disegnare un futuro per il mondo produttivo, per fare squadra e mettere a fattor comune eccellenze e conoscenze. Come Confindustria il nostro compito deve essere anche quello di aiutare e accompagnare la crescita delle imprese".



A Connext, realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Umana, 4.Manager e Fondimpresa, in collaborazione con Assolombarda e Uninidustria Lazio, è stato presente tutto il mondo Confindustria dalla Luiss, alla Liuc, a Fondirigenti a molte associazioni territoriali con il proprio stand. Presenti tutte le realtà settoriali del mondo dell’impresa, per un ecosistema variegato e vitale capace di dare vita a centinaia di opportunità. Imprese grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, imprese italiane e internazionali e oltre 200 startup di cui le 20 vincitrici della Call 4 Startup.



Folta presenza internazionale con oltre 50 imprese provenienti da Germania, Marocco, Romania, Bulgaria, Albania, Serbia, Macedonia e Bosnia Erzegovina. Previsti incontri bilaterali e un appuntamento particolare dedicato al Made in Italy nel mondo, dove le aziende italiane del settore Food hanno incontrato gli operatori delle reti commerciali tedesche. L’attività internazionale si è realizzata grazie alla collaborazione di partner quali CGEM (Confindustria del Marocco), Confindustria Assafrica e Mediterraneo, la BDI (Confindustria tedesca) e AHK (Camera di Commercio Italo Germanica), Confindustria Est Europa e l’Agenzia Ice.

