Consiglio Regione Puglia, approvato il Bilancio di Previsione 2019

Con 30 voti favorevoli e 17 contrari, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge contenente le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”.

Con 30 voti favorevoli e 16 contrari approvato anche il “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia”.

La relazione dell’assessore al Bilancio, Raffale Piemontese:

“Si tratta di un bilancio basato su due pilastri fondamentali: mantenimento della rete dei servizi e sostegno alle politiche di sviluppo”.

“Siamo riusciti ad affrontare senza aumentare le tasse e senza tagliare i servizi anche la palla avvelenata degli aumenti contrattuali del personale della sanità, che il Governo nazionale ha scaricato sulle Regioni - ha continuato Piemontese – 50 milioni di euro che abbiamo dovuto destinare all’aumento degli stipendi degli infermieri, tecnici ausiliari, impiegati, dirigenti medici, dirigenti amministrativi e medici convenzionati, tutto a carico del bilancio autonomo della Regione”.

Con questo bilancio la Puglia investe 370 milioni - Ha sottolineato l'Assessore - per cofinanziare l’ultimo triennio del ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi europei: 133 milioni sul bilancio del 2019 tra Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Piano di sviluppo rurale e Fondo europeo per la pesca; 138,1 milioni di euro su quello del 2020 e 98,1 milioni di euro sul 20121.

La Regione Puglia continua a distinguersi come Regione a più basso livello di tassazione tra le Regioni italiane. “E rispetto allo scorso anno – ha detto l’assessore – incrementa di 9 milioni di euro il finanziamento del trasporto pubblico locale e di 16 milioni di euro le risorse a sostegno delle politiche sociali”.

Per le politiche sociali è previsto un portafogli di 110 milioni di euro complessivi. Alla spesa sociale propriamente detta sono indirizzati 71 milioni di euro, di cui 26 milioni per gli assegni di cura.

Mentre 39 milioni e mezzo di euro sono destinati a finanziare i servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai livelli essenziali di assistenza: 32,4 milioni di euro per la rete dei medici di famiglia, un milione e mezzo di euro per investimenti sulle tecnologie e sul patrimoni sanitario, 3 milioni di euro per coprire indennizzi riconosciuti ai trapiantati che contraggano malattie, un milione e 650 mila euro a sostegno delle attività di assistenza alle persone autistiche, 750 mila euro indirizzati alle farmacie rurali.

Sono sei milioni di euro quelli previsti nel bilancio per le politiche rivolete alla sicurezza dei cittadini, l’antimafia sociale e le politiche di integrazione sull’immigrazione.

“Prevista grande attenzione anche al patrimonio rurale e ambientale - ha continuato Piemontese – All’Arif sono assegnati 35 milioni di euro; al sistema della protezione civile 11 milioni e mezzo di euro, di cui 2 milioni e mezzo indirizzati specificatamente alla qualificazione dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia come centro della protezione civile regionale”.

Per la messa in sicurezza delle discariche e per i contributi ai Comuni che ne hanno sul proprio territorio il bilancio regionale stanzia 4 milioni di euro, altrettanti saranno destinati alla rimozione dei rifiuti dai litorali marini e 3 milioni alla manutenzione delle infrastrutture idriche e demaniali.

Sono stati previsti sei milioni in più nella spesa per il personale rispetto all’anno scorso per coprire le spese dei dipendenti della Province passati alla regione ed i 284 lavoratori che sono stati stabilizzati.

L’assessore Piemontese ha concluso sottolineando che per la Puglia continua a diminuire il livello di indebitamento che nel 2019 scenderà di ulteriori 70 milioni di euro rispetto allo scorso anno.

(gelormini@affaritaliani.it)