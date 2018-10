Consolato della Georgia a Bari: 'L'Abcasia non ha sovranità'

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

con riferimento all'articolo apparso sulla testata giornalistica "Affaritaliani.it" in data 30.10.2018, inerente la naturalizzazione da parte della “Repubblica di Abcasia” del cosiddetto diplomatico italiano, sig. Vito Grittani, preciso quanto segue:

- L’Abcasia è una regione separatista, autoproclamatasi indipendente dalla Georgia nel 1994.

- Attualmente è militarmente occupata, controllata dalla Federazione Russa e dalla stessa riconosciuta unitamente alla Siria (regime di Assad), al Venezuela, al Nicaragua e a Nauru (Oceania).

- L'Italia come tutti gli altri paesi dell'O.N.U. sostengono l'integrità territoriale e la sovranità della Georgia nei confronti della c.d. Repubblica di Abcasia, riconoscendo tale regione come parte integrante della Georgia.

- Non esiste e non può esistere, pertanto, nessun tipo di rappresentanza diplomatica accreditata presso la Repubblica Italiana, in quanto l'Italia non riconosce la c.d. Repubblica di Abcasia come Stato.

- Quindi, ogni informazione sulla presunta sedicente rappresentanza diplomatica e dei suoi esponenti, non può che trarre in inganno, e l’articolo da voi pubblicato va in tal senso.

Pertanto, invitiamo tutti i cittadini georgiani, anche provenienti dalla regione di Abcasia, residenti in Puglia, a fare riferimento al Consolato Onorario della Georgia con sede in Bari, alla via De Rossi n. 107, unica istituzione ufficiale presente a livello regionale.

Avv. Aurelio Girondi Veraldi - Console Onorario della Georgia in Puglia

Consolato Onorario Georgia, via De Rossi 107 - 70122 Bari

a.veraldi@mfa.gov.ge

Pubblicato sul tema: A Vito Grittani lo status di cittadino della Repubblica di Abkhazia