Domenica, 23 settembre 2018 - 17:44:00 Conte a S. Giovanni Rotondo per Padre Pio e cittadinanza onoraria a Volturara San Giovanni Rotondo in fermento per celebrare i 50anni del ritorno al Padre di San Pio e per accogliere il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte