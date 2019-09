Conte alla storica Cartiera di Foggia: nasce Valoridicarta SpA

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto a Foggia, presso lo stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato, all'inaugurazione di Valoridicarta SpA, la nuova Società accreditata dalla BCE per la produzione di carte speciali di sicurezza.

Valoridicarta Spa è la nuova società partecipata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dalla Banca d’Italia - prima par­tnership in assoluto tra le due istituzioni nazionali - che si occuperà della produzione di carta filigranata per le ban­conote, per la prima volta nell’impianto di Foggia saran­no prodotti insieme ai biglietti anche i sistemi di sicurezza anticontraffazione. Nell’im­pianto è previsto un forte im­pegno nella ricerca sui nuovi materiali per l’abbattimento dei costi di produzione.

"La storica “#Cartiera” di #Foggia si proietta nel ventunesimo secolo", ha detto l'Assessore Regionale Raffaele Piemontese, "Lo fa con la nuova società Valoridicarta S.p.A., partecipata dal Poligrafico e dalla Banca d’Italia, accreditata recentemente dalla Banca Centrale Europea per la produzione di carte speciali di sicurezza".

"Un traguardo - ha precisato Piemontese - che si aggiunge al grande investimento che fa perno sulla ricerca e l’innovazione tecnologica più sofisticata, la stampa digitale su prodotti e imballaggi, alla base del cosiddetto Internet delle Cose".

"La Regione Puglia - ha quindi sottolineato Piemontese - ha sostenuto questa svolta con un contratto di programma, approvato a febbraio scorso dalla Giunta pugliese, che prevede investimenti sia in attivi materiali per 31,3 milioni di euro, di cui 7,5 a carico della Regione, che in ricerca e sviluppo per 7,5 milioni di euro, 2,4 agevolati dalla Regione".

“È una bellissima giornata - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, arrivato a Foggia dalla Fiera del Levante - quando nel 2015 ho avuto un colloquio telefonico con l’amministratore delegato di questa grande azienda e gli ho detto che non avremmo accettato nessun ridimensionamento del sito produttivo di Foggia, lui mi promise che ci sarebbe stato un forte rilancio di questo insediamento".

"Così è stato - ha confermato il Governatore - e io gliene devo dare atto e questa festa per la gioventù foggiana, e più in generale italiana, che si identifica in questo stabilimento per noi è stata veramente importante. Quindi un ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto in questa fabbrica, che hanno creduto nella città di Foggia e che hanno investito tanti soldi per innovare tecnologicamente un luogo dove si costruisce la fiducia. Qui si studiano rimedi anti contraffazione di monete, targhe, documenti, passaporti, cose molto importanti - ha concluso Emiliano - come importantissima è anche la nuova intesa con il Politecnico di Bari”.

