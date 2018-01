Conti pubblici, Fitto: 'Possibile sforamento temporaneo 3%'

Raffaele Fitto capo politico di Noi con l'Italia-Udc interviene sul tema dei Conti pubblici: "Mi fa piacere che si sia aperta una discussione politica sul vincolo del 3%, tema che poniamo da anni. Più che il dibattito tra "sforamento sì" e "sforamento no", suggerirei però di discutere su "sforamento per fare cosa".





Lo riporta un'agenzia Ansa, in cui il leader del Centrodestra aggiunge: "Se si sfora solo per fare altra spesa facile (tipo i bonus renziani), è ovviamente sbagliato. Se invece si sfora per un grande piano di taglio di tasse, accompagnato da corrispondenti tagli di spesa, e di fatto si decide uno sforamento temporaneo al fine di raggiungere una crescita sostenuta, questo può far bene all'Italia. Anche i mercati sono interessati al fatto che un paese cresca in modo sostenuto, più che alle "pagelle politiche" che vengono da Bruxelles",

