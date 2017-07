Contrabbando e contraffazione di sigarette: questione ancora aperta

“Contrabbando e contraffazione di sigarette. Una questione ancora aperta” è il tema della tavola rotonda che analizzerà la lotta alla contraffazione e al contrabbando di prodotti del tabacco, a Bari martedì 25 luglio, a partire dalle ore 18, nella Sala Massari del Palazzo Comunale.

L’evento, organizzato da Philip Morris Italia, rientra nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori sul tema dei traffici illeciti di sigarette. Obiettivo della tavola rotonda è quello di condividere, insieme alle istituzioni e alle figure coinvolte, dimensioni e possibili soluzioni del fenomeno del contrabbando.



Interverranno il Vice Sindaco di Bari, Pierluigi Introna, l’eurodeputata al Parlamento Europeo, Elena Gentile, Roberto Chiara dell’ Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale, il Colonnello t.ST. Oriol De Luca, Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari.

In Italia, il fenomeno del contrabbando e della contraffazione di sigarette alimenta i traffici delle organizzazioni criminali e mafiose, arrecando un danno complessivo quantificabile in 822 milioni di euro all’ anno. Inoltre, i prodotti contraffatti non sono sottoposti ai medesimi standard qualitativi di quelli legali, contenendo spesso sostanze nocive e velenose.

