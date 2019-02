Cooperative di Comunità, dal Giappone a lezione da Legacoop

Le Cooperative di Comunità piacciono ai giapponesi. Per conoscerne meglio le dinamiche, una delegazione dell’Istituto Giapponese di Ricerca cooperativa, composta da sei membri, sarà a Bari nella sede di Legacoop Puglia (via Capruzzi 228), venerdì 22 febbraio alle 14.00, per saperne di più su un modello di cooperazione che mette i cittadini al centro e li rende attivi nella ricerca del soddisfacimento dei bisogni.

In particolare la delegazione nipponica ha chiesto al presidente Carmelo Rollo e al direttore Pasquale Ferrante di poter essere istruita su come Legacoop organizza i processi di partecipazione. Quello pugliese potrebbe diventare un modello in vista della creazione, nelle zone più interne del Giappone di cooperative sociali, di produzione e lavoro che vedano il coinvolgimento diretto dei cittadini per la valorizzazione dei territori in particolare quelli a rischio spopolamento, povertà e danneggiati dai terremoti.

A parte l’entusiasmo per la scoperta di una forma di attivismo sconosciuta nell’arcipelago nipponico, particolare interesse è stato espresso dal presidente dell’Istituto Giapponese di ricerca cooperativa, Hirosci Shimamura per il processo che ha portato all’approvazione della legge sulle cooperative di comunità, nel 2014, la prima in Italia.

In mattinata la delegazione visiterà Fabercity, cooperativa di comunità di Alberobello impegnata in progetti di supporto allo studio per studenti di ogni fascia di età, baby sitting e attività educative per bambini dai 3 ai 10 anni, potenziamento delle lingue straniere.

I membri della delegazione sono:

①Mr. TASHIMA Yasutoshi, Managing director of Japan Workers’ Co-operative Union

②Ms. SUZUKI Seiko, Secretariat of Japan Workers’ Co-operative Union

③Mr. TONEGAWA Atsushi, Managing director of Japan Institue of Co-operative Research, Senior Researcher

④Ms. ARAI Erina, Secretariat of Japan Institue of Co-operative Research, Researcher

⑤Ms. ICHIGUCHI Keiko, Interpreter (Italiano - giapponese)

⑥Ms. TANAKA Natsuko, Coordinator of the study tour, President of the Japanese Society for Co-operative Studies.

(gelormini@affaritaliani.it)