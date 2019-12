Corigliano d’Otranto, Forum annuale di economia e finanza di impresa

Lo scenario suggestivo del castello di Corigliano d’Otranto, in Salento, per il Forum annuale di economia e finanza di impresa: “Finché c’è impresa c’è speranza”, è diventato cornice per il prologo a una serie di faccia a faccia, che vedranno nella prossima campagna elettorale per le regionali, il confronto tra il Presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il già Governatore, Raffaele Fitto.

Anche se, stuzzicato sul vicino di poltrona al Forum, il Presidente Emiliano ha detto che “Stasera, qui a Corigliano d’Otranto, c’è solo un confronto interessante tra due persone esperte della Puglia, che hanno fatto tutto quanto nelle loro possibilità nell’interesse di questa regione”.

“I dati esposti, durante questo incontro - ha quindi sottolineato Emiliano - sono dati esaltanti per la Puglia, perché testimoniano la nostra rilevante ed acquisita capacità di impiego dei fondi strutturali europei, avendo fatto investimenti in quattro anni per più di 4 miliardi di euro e perché abbiamo avuto la possibilità di attrarre investimenti da tutto il mondo”.

“Abbiamo avuto - ha proseguito Emiliano - un incremento del Pil che è superiore a quello di quasi tutte le regioni italiane (più di quattro punti di Pil in quattro anni che, devo dire, è superiore al Pil nazionale), e soprattutto, un buon dato relativo alle esportazioni. Le esportazioni rappresentano un dato importante perché sono reddito base, aumentano cioè l’effettiva ricchezza di un territorio. In Puglia le esportazioni sono cresciute tantissimo e in Italia solo altre due regioni hanno fatto meglio di noi”.

“E poi c’è il dato relativo all’occupazione - ha proseguito Emiliano - che è cresciuta tanto. È chiaro che i numeri italiani sono numeri faticosi, non stiamo parlando di una Puglia che fa venti a zero rispetto ad un’Italia che vince uno a zero. Stiamo dentro l’Italia e non può essere diversamente. Immaginate che nella sostanza il rating di Moody’s della Puglia è superiore a quello nazionale”.





“Ma questo risultato - ha precisato Emiliano - non è certo merito della sola Regione Puglia: solo un matto può pensare che un governo regionale da solo possa cambiare il destino di un’economia. Stiamo parlando di un popolo che si è messo in cammino quindici anni fa e che non vuole tornare indietro, non vuole sentire parlare di una Puglia terra di mafia, terra inospitale, terra priva di strutture turistiche. Prima ci si vergognava ad essere pugliesi, adesso la Puglia è un brand. Non siamo solo la terra più bella del mondo, ma siamo una terra turistica e accogliente. Natuzzi oggi sui suoi divani ci scrive “Made in Puglia”, non più “Made in Italy”. Tutto questo è accaduto in pochissimo tempo e possiamo fare ancora meglio nei prossimi anni”.

"Finché c'è impresa c'è speranza - ha detto Raffaele Fitto nel suo intervento - ha ragione il mio amico Mauro Spagnulo, che rinnova l'appuntamento con il consueto e interessante Forum Annuale di Economia e Finanza di Impresa. È chiaro che un'economia che vuole crescere deve puntare su chi crea lavoro e quindi crea una SPERANZA per tutto il Paese".

"Per questo - ha ribadito Fitto - servono politiche che aiutino le imprese, serve sburocratizzare e incentivare chi investe proprie risorse, rischiando in prima persona. In quest'ottica anche il Green New Deal deve essere un'opportunità e non un ostacolo al nostro sistema industriale".

