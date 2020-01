Coronavisus a Bari, sospetto rientrato e misure cautelari di AdP

Con riferimento al caso di sospetta infezione da Coronavirus 2019 –nCov su una paziente attualmente ricoverata in isolamento presso il Policlinico di Bari, Aeroporti di Puglia comunica che negli scali di Bari e Brindisi sono state adottate le raccomandazioni previste dalle Autorità Sanitarie regionali, in ordine alla massima informativa - su consigli e comportamenti da adottare - a favore dei viaggiatori diretti o provenienti dall’area interessata.

Dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, che ha segnalato agli organi competenti il caso in questione, si assicura l’adozione di tutte le procedure di prevenzione previste e si assicura: “La paziente si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma”.

In ogni caso, sempre dal Policlinico fanno sapere: “In base agli esami microbiologici effettuati è stata individuata una positività per Micoplasma. Tale diagnosi è clinicamente compatibile con la sintomatologia presentata dalla paziente e non dissimile dalla malattia causata dal coronavirus. Si resta in attesa comunque degli ulteriori accertamenti in corso per la precisazione diagnostica definitiva”.

Mentre da Aeroporti di Puglia confermano di mantenersi in stretto contatto con le Autorità Sanitarie regionali per fornire, ove necessario, la più ampia collaborazione in ordine a eventuali attività che le stesse dovessero ritenere necessarie.

