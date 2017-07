Corte dei Conti, M5S: “Giudizio positivo, ma tante le criticità evidenziate"

​La nota degli otto consiglieri regionali del M5S in merito al giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016.





“Ci fa piacere constatare che la Corte dei Conti abbia parificato il bilancio della Regione Puglia, ma le criticità evidenziate sono ancora tante e Emiliano prende in giro i pugliesi quando dice che va tutto bene. La relazione ha messo in luce l’incapacità di spesa e programmazione in questa Regione, che non è in grado di spendere quelli che potrebbe".

"Secondo i rilievi della Corte - precisano i pentastellati - ‘vi è un ridotto utilizzo della propria capacità di spesa’. Questo perché il nostro Governatore è più bravo a fare interventi spot che favoriscano la sua perenne campagna elettorale nel PD piuttosto che ad attuare una seria programmazione, di cui a quest’ora i pugliesi avrebbero già avuto i benefici".





"Continua ad essere ancora troppo alta la spesa farmaceutica - sottolineano i condiglieri M5S - su cui la stessa Corte dei Conti ha chiesto una maggiore attenzione. nonostante un recupero rispetto agli scorsi anni, che sarebbe stato molto più incisivo se fossero state attuate le proposte per il contenimento della spesa contenute in una nostra mozione presentata lo scorso anno e approvata soltanto qualche giorno".

"Male anche la spesa ospedaliera - concludono - che presenta ancora profili di criticità nonostante le chiusure degli ospedali, avvenute in modo indiscriminato e senza tener conto di quello che dovrebbe essere l’aspetto più importante: il fabbisogno di salute dei cittadini”.

