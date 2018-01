Cosimo Lacirignola è morto Una vita dedicata al Ciheam

Cosimo Lacirignola, segretario generale - prima a Parigi e poi a Bari-Valenzano - del CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mèditerranèennes) organizzazione intergovernativa euromediterranea per la ricerca, formazione e cooperazione sui temi dell’agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale, è morto prematuramente, dopo aver combattuto una discreta e tenace battaglia col ma malattia.





Aveva 60anni, era stato funzionario della Commissione europea, consulente per il Ministero dell’Agricoltura ‘super partes’ durante i mandati Alemanno e De Castro, presidente della Fiera del Levante e nel 2013 era stato nominato segretario generale del Ciheam (l’intervista ad Affari fu realizzata in questa occasione).

"La comunità mediterranea perde una figura che ha fatto la storia del Ciheam - si legge in una nota dell'ente al quale si può dire che Lacirignola abbia dedicato la vita – dello stesso Istituto di Bari e della cooperazione internazionale. Un uomo dalle qualità umane uniche, considerato un costruttore di pace e un ardente sostenitore della condivisione della conoscenza nel Mediterraneo".

Molto apprezzato il suo stimolo all’avvio del Piano d’azione del Ciheam per il Mediterraneo al 2025 (Capmed 2025), ritenuto prioritario in un momento in cui i rischi naturali, la crisi alimentare, le minacce alla biodiversità, la scarsità di acqua, suolo e fonti energetiche pesano più che mai sulla regione mediterranea e sul mondo intero.





Ambasciatore strenuo e convinto delle virtù della Dieta Mediterranea e della lotta allo spreco del sapere e dei talenti umani, ha sempre raccolto attestati di stima ‘trasversali’. Di lui il ministro Maurizio Martina ha avuto modo di tracciare un sintetico profilo: "Un uomo del dialogo, che ha saputo dare opportunità a tanti giovani ricercatori e ha sempre portato avanti proposte utili e sostenuto progetti innovativi".

Il sindaco di Bari Antonio Decaro esprime il cordoglio dell’intera comunità metropolitana per la scomparsa prematura di Mimmo Lacirignola, professionista stimato, uomo della cooperazione e delle istituzioni internazionali, grande conoscitore del bacino del Mediterraneo e dei temi legati allo sviluppo della sostenibilità ambientale in campo agroalimentare.





“Se la terra di Bari è sede di un’articolazione della più importante organizzazione di cooperazione multilaterale internazionale per la ricerca e l’innovazione nei campi dell’agricoltura e della pesca - sottolinea Decaro - lo dobbiamo a Mimmo Lacirignola, segretario generale del CIHEAM, che nel tempo ha saputo, con passione e dedizione, coordinare un folto gruppo di ricercatori e di studiosi dell’area Euromediterranea per creare una realtà in cui innovazione e tutela delle peculiarità locali andassero di pari passo".

"Le sue competenze professionali unite alle sue qualità umane lo hanno reso un punto di riferimento per le istituzioni su temi chiave per lo sviluppo sostenibile, come dimostrano i suoi incarichi di consulente per il ministero dell’Agricoltura e i numerosi riconoscimenti ottenuti da prestigiose organizzazioni internazionali anche in virtù del suo impegno al fianco delle comunità dei Paesi in via di sviluppo di tutte le sponde del Mediterraneo. Oggi perdiamo una delle personalità di maggiore esperienza e autorevolezza, riconosciute a livello internazionale, su temi cruciali per il futuro del bacino del Mediterraneo".

"In anni difficili anche da Presidente della Fiera del Levante - ricorda Antonio Decaro - ha lavorato per implementare i processi di internazionalizzazione del nostro territorio per farlo diventare luogo di scambi e di ricerca al servizio delle comunità e di innovazione, secondo un approccio etico e solidale che ha sempre segnato la sua lunga storia professionale. Tutto ciò, unitamente al suo sorriso e alla sua sincera cordialità nei rapporti umani e istituzionali, mancherà profondamente alla nostra comunità metropolitana. Ai suoi familiari giunga l’abbraccio del sindaco e dell’intera città di Bari”.





La camera ardente - nell'aula magna del Ciheam Bari/Valenzano - sarà aperta dalle 12,30 del 2 gennaio. I funerali si svolgeranno il 3 gennaio alle 16,00 nella chiesa di Santa Maria Maddalena, in via Grimoaldo degli Alfaraniti a Bari - quartiere Carrassi.

