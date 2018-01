D'Alema (LeU): 'Il Salento sconta un'inadeguatezza istituzionale'

Massimo D'Alema, candidato al Senato nella lista Liberi e Uguali, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di LeU a Copertino (Le) ha dichiarato: "Non sono qui contro nessuno, sono candidato per il Salento”.





"Non sono qui per costruirmi un futuro politico - ha poi voluto precisare - ma per accompagnare un progetto, per restituire al Salento ciò che mi ha dato, potendo contare sulla forza e sull'autorevolezza che negli ultimi anni è venuta a mancare all'interno delle Istituzioni".





"Negli ultimi anni - ha quindi sottolineato D'Alema nell successiva tappa a Galatina del suo tour elettorale - ho notato che il Salento ha scontato un'assoluta inadeguatezza sul piano della rappresentanza istituzionale. Le vicende della Xylella e della Tap stanno lì a dimostrarlo: nel primo caso si sono accumulati ritardi preoccupanti senza individuare una soluzione efficace, quanto alla Tap sarebbe bastato il buon senso per capire che, quel gasdotto meno impattante dal punto di vista ambientale, necessiterebbe un altro approdo, non certo su una delle più belle spiagge del Salento".

"Queste scelte sono state imposte da Roma - ha concluso - senza alcun coinvolgimento del territorio e senza alcuna capacità di negoziazione da parte dei nostri rappresentanti istituzionali".

