D'Ambrosio Lettieri-NCI: 'Non mi candido e resto. Ideali e lealtà sono valori'

Luigi d’Ambrosio Lettieri (NcI), annuncia la decisione di non candidarsi alle politiche del 4 marzo. Legge elettorale ed equilibri di coalizione continuano a richiedere sacrifici anche nel centrodestra.



“Onestà, coerenza, lealtà, sacrificio e rispetto, sono i principi cui ho ispirato la mia vita e il mio impegno per dare una seria prospettiva ai Valori in cui credo", dichiara in nota il senatore di Noi con l'Italia, " Nella mia attività istituzionale questi stessi principi hanno sempre prevalso, anche a dispetto di miei legittimi interessi personali".



"Con il medesimo rigore e la stessa serietà proseguirò la mia attività politica, soprattutto sino al 4 marzo - aggiunge e precisa Lettieri - sostenendo l'obiettivo di un centrodestra unito e vincente, il programma di governo sottoscritto da Raffaele Fitto e gli Amici che si sono candidati". , soprattutto sino al 4 marzo - aggiunge e precisa Lettieri - sostenendo l'obiettivo di un centrodestra unito e vincente, il programma di governo sottoscritto da".

"Ringrazio tutti coloro, e sono davvero tanti - conclude Luigi d'Ambrosio Lettieri - che in queste ore mi stanno sommergendo di affetto e di attestazioni di stima che mi rendono particolarmente orgoglioso”.

(gelormini@affaritaliani.it)