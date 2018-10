Dalla Puglia alla Reggia di Caserta centinaia di collezionisti Thun

Oltre cinquemila ospiti per celebrare il ventennale della nascita del CLUB THUN, nell’incantevole cornice della Reggia di Caserta: il capolavoro vanvitelliano, vero e proprio inno d’amore cantato dall’acqua.

Settecento i partecipanti in partenza dalla Puglia per l’evento, che culminerà con la proiezione di uno straordinario video-mapping sull’intera e imponente facciata della Reggia e una serie di spettacoli artistici della classica tradizione partenopea.

Una full immersion nella Bellezza, per presentare la nuova versione del Presepe THUN e rilanciare l’attività della Fondazione THUN: l’ente no profit che opera in diversi ospedali pediatrici onco-ematologici d’Italia al fianco dei bambini, donando loro un percorso straordinario di terapia creativa, attraverso la manipolazione della ceramica. E che in Puglia è già operativa all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Per l’occasione, nella giornata di sabato 20 ottobre, la Thun proporrà agli ospiti visite guidate all’interno di un itinerario ‘regale’, lungo i giardini e le sale principali della Reggia, quelle maestosamente suggestive che conducono alla sala del Trono.

THUN, azienda bolzanina famosa per i tradizionali angeli di ceramica dipinti a mano e non solo, è presente in Puglia con circa 70 punti vendita. Più di 12.000 i soci e tantissimi gli appassionati del marchio in regione. Negli ultimi 3 anni l'azienda ha aperto in Puglia 11 punti diretti e avviato un’importante attività di recruiting sul territorio, che oltre a rinforzare il personale di vendita, ha creato nuove opportunità di inserimento per giovani laureati.

