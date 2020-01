Damiano Gelsomino è il nuovo presidente della CCIAA Foggia

Damiano Gelsomino è il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Foggia. Tra i primi a congratularsi col neo eletto il presidente uscente, Fabio Porreca: “Sono felice di passare il testimone a Damiano Gelsomino, un amico, un imprenditore, una persona seria ed equilibrata”.

“Sono anche particolarmente soddisfatto - ha aggiunto Porreca - del fatto che, con l’elezione del Presidente all’unanimità, il mondo della rappresentanza imprenditoriale di Capitanata abbia dato una chiara e inequivocabile dimostrazione di unità e di senso di responsabilità”.

Da Manfredonia, città operativa per Gelsomino, arriva anche la dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale: “L'elezione di Damiano Gelsomino alla presidenza della Camera di Commercio di Foggia è una buona notizia per il sistema economico territoriale, rappresentato da un imprenditore che ha mostrato capacità ed equilibrio tanto in azienda che alla guida della Confcommercio”.

“D'altronde - ha sottolineato Campo - il suo immediato invito alla partecipazione corale alla manifestazione organizzata da Libera contro le mafie, che strangolano il capoluogo e la Capitanata, testimonia la genuina sensibilità sociale con cui, ne sono certo, eserciterà una funzione strategica non solo per le imprese”.

“La Regione Puglia avrà in Damiano Gelsomino – precisa ancora Campo - un interlocutore attento ai programmi di sviluppo infrastrutturale della provincia di Foggia, quelli già in essere e quelli in fase di progettazione, ed un'intelligente sostenitore delle innovazioni, tracciate e da tracciare, necessarie ad alimentare le buone idee imprenditoriali e ad attrarre gli investimenti sani necessari alla creazione di buona occupazione. La comune origine manfredoniana e la consolidata amicizia personale incrementano soddisfazione e orgoglio per il nuovo e prestigioso traguardo raggiunto”.

