Dario Stefàno, da Lecce il via al tour elettorale

“Avverto tutta la responsabilità di questa doppia candidatura, ma sono convinto che tutti insieme possiamo fare veramente un buon lavoro. Partiamo dai territori, come ci invita a fare la stessa legge elettorale con il ritorno ai collegi. Anche se per noi è più esatto dire ripartiamo, continuiamo insomma a misurarci con i problemi e le risorse di questo nostro territorio, proseguiamo quell’impegno speso quotidianamente da ciascuno di noi, qui nella nostra terra, tra la nostra gente, provando a dare soluzione ai problemi e una prospettiva alle nostre comunità”.





Così Dario Stefàno, candidato al Senato della Repubblica per la coalizione di centrosinistra al Collegio uninominale Lecce - Francavilla (Puglia 5) e per il Partito Democratico come capolista al collegio plurinominale Puglia Sud, all’inaugurazione del Comitato a Lecce, alla quale hanno partecipato in tanti: sostenitori personali di Stefàno, amici di lungo corso, associazioni, referenti territoriali del movimento La Puglia in Più insieme ai segretari Pd dei comuni che appartengono al collegio uninominale, sindaci, tra cui il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, assessori regionali, e gli altri candidati dei collegi uninominali.

Ha voluto presenziare allo start della campagna elettorale anche Giovanni Pellegrino che ha preso la parola per augurare a tutti buon lavoro sottolineando che “non viviamo momenti facili, però in questi anni passi avanti ne sono stati fatti. Dobbiamo impegnarci per sfatare le cose insensate che vengono promesse e le critiche ingiustificate che vengono mosse. Questa campagna può essere il punto di partenza per trovare la capacità di stare insieme, come siamo riusciti a fare a Lecce, per ritrovare il senso dello stare insieme trovando ciò che ci accomuna e non quello che ci divide”.





“Sarà una campagna elettorale condivisa - commenta Stefàno - nella quale parleremo di cose concrete, non di promesse irrealizzabili. Di quello che vogliamo fare per la nostra terra, per agganciare il nostro territorio alla prospettiva di crescita che ha iniziato a delinearsi nel nostro Paese. L’obiettivo, che ci vedrà tutti insieme al lavoro, è quello di garantire all'Italia un governo del centrosinistra intorno al PD, unico argine ai populismi pentastellati o al ritorno delle politiche fallimentari delle nuove o vecchie destre. Gli indiscutibili segnali di ripresa hanno necessità di forze di governo capaci e responsabili, credibili, per consolidarsi e crescere ulteriormente. Il territorio e le comunità che lo abitano saranno la nostra bussola: da qui la legge elettorale ci invita a ripartire, scegliendo le persone più credibili, più vicine ai bisogni dei territori. Continueremo a lavorare facendoci ancora interpreti dell’idea di politica come servizio e dedizione al bene comune che ci ha sempre contraddistinto”.

