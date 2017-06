Decaro a Roma con 400 sindaci per la Festa della Repubblica

“A sfilare insieme a noi, dietro le nostre fasce tricolori, idealmente c'erano tutti i cittadini degli ottomila Comuni italiani”, ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, al termine della parata per la Festa della Repubblica, che anche quest’anno è stata aperta dai sindaci: con in testa quelli dei Comuni colpiti dal sisma della scorsa estate.

“Per noi - ha detto Decaro - è un onore particolare. Siamo la prima forza civile del Paese e il presidente della Repubblica, che ci definisce il terminale istituzionale più esposto, anche invitandoci al ricevimento ai giardini del Quirinale, ha voluto dare un segnale di attenzione, un riconoscimento: lo Stato ringrazia gli amministratori del cratere che hanno dimostrato forza, determinazione, tenacia nel tener salde le loro comunità. Mentre gli edifici intorno crollavano, i sindaci mantenevano vivo il legame tra i loro concittadini e consentivano che le attività, nei limiti del possibile, riprendessero”.





Il presidente dell'Anci ha quindi ribadito il suo sostegno agli amministratori e, attraverso di loro, alle comunità che hanno subìto il terremoto. "L'emergenza è stata affrontata con determinazione e coraggio. Ora è necessario impegnarci tutti, ognuno con il suo pezzo di responsabilità, per ricostruire, non solo dal punto di vista edilizio ma sotto il profilo del tessuto produttivo. Col doppio obiettivo di far ripartire il turismo e impedire lo spopolamento. Per i meravigliosi borghi del centro Italia sarebbe oltre che un danno economico, un delitto".

-------------------------------------

​Pubblicato sul tema: 2 Giugno, Decaro a Roma con l'ANCI Palone a Bari con fascia tricolore