Decaro ringrazia Brandi e nomina vicesindaco Introna

Era tutto pronto, movimenti e atti in itinere già da un mese, arrivati al giro di boa dei bizantinismi della politica, con l'iiminente "rimpasto" in Giunta regionale: che esigono interventi di riequilibratura e convergenza dell'intero "parco eletti" pugliese.





Ieri le dimissioni di Vincenzo Brandi, e già oggi il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha proceduto alla nomina di Pierluigi Introna, in qualità di nuovo assessore della giunta comunale con le funzioni vicarie di vicesindaco e con le deleghe al Patrimonio, all’Edilizia residenziale pubblica, all’Emergenza abitativa e ai Rapporti con il Consiglio comunale.





“Desidero ringraziare Vincenzo Brandi per il lavoro svolto insieme a noi in questi tre anni di mandato - ha dichiarato il sindaco Decaro - è stato un periodo molto intenso e impegnativo che ci ha visto al lavoro ogni giorno per migliorare la nostra città. Vincenzo ha portato avanti un’azione molto delicata con grande dedizione".





"Rispetto la sua scelta e voglio ringraziarlo per la lealtà, sempre dimostrata, e per tutte le azioni realizzate soprattutto in favore dei cittadini in difficoltà. Sono certo che il nuovo vicesindaco proseguirà nell’azione e con lo stesso impegno profuso dal suo predecessore".

"L’esperienza e le competenze di Pierluigi Introna, con il quale ho condiviso sin dall'inizio la passione per la politica - ​ha aggiunto il Sindaco - saranno molto utili in questi due anni di mandato per il completamento del programma e il raggiungimento di obiettivi ancor più ambiziosi per il bene della nostra città”.

