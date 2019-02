'Decreto sicurezza, cosa cambia?' a Bari in Fiera del Levante

Cosa cambia nel welfare e nei diritti delle persone con l’approvazione del Decreto Sicurezza? Se ne parla a Bari, mercoledì 20 Febbraio alle ore 14.00 presso il Pad. 152 della Fiera del Levante (Regione Puglia – Casa della Partecipazione), insieme ai Sindaci e agli operatori impegnati su vari fronti nel mondo del volontariato.

L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Regione Puglia e aperta al pubblico, nasce dall’esigenza di rivedere il proprio approccio sul territorio riguardo le politiche di accoglienza e di inclusione sociale, nonché sulle recenti disposizioni relative all’ordine pubblico.

Un appuntamento che permetterà un confronto nel merito delle questioni sollevate dal Decreto Sicurezza, per analizzarne eventuali problemi applicativi, per valutarne le implicazioni e immaginare proposte che siano utili per nuove politiche regionali, nell’ambito della tutela dei diritti delle persone e del welfare.

Introdurrà i lavori il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e sono previsti gli interventi di Agostino De Paolis, Dirigente Regione Puglia Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, Dario Belluccio, referente ASGI, Domenico Vitto, Anci Puglia, Stefano Minerva, UPI Puglia e Davide Giove, Arci Puglia.

