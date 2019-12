Democristiani e Libertà Puglia, il saluto di Sergio Selicati

Caro Direttore,

Voglio salutare con affetto tutt'Italia e augurare Buon Natale a tutti i nostri connazionali.

Il nostro gruppo ha una speranza, quella che gli uomini giusti stiano al posto giusto.

La nostra forza politica lavorerà affinchè ciò accada per dare alla Puglia ed al sud Italia una nuova speranza.

Il Natale ci deve portare alle radici della nostra storia remota e recente.Solo riscoprendo la vera coscienza dell'appartenenza possiamo sperare in una Italia più giusta ed equilibrata nella distribuzione delle risorse.Il sud ha bisogno di uomini nuovi, forti e orgogliosi per poter davvero cambiare il suo destino.Sviluppo e benessere sono figli di un'unica verità "l'imprenditoria meridionale deve crescere, essere sostenuta, posta allo stesso livello di quella continentale europea".Dipende dalla politica, dalle scelte che si fanno, dagli uomini veri che devono condurre il nostro sud a non essere più vassallo di nessuno.L'Italia deve divenire un'unica nazione unita dalla bellezza e dalla creatività non dalla divisione e discriminazione.Possa questo nuovo sud trovare spazio nell'operato di noi tutti.Buon Natale

Il segretario regionale della Puglia

Sergio Selicati