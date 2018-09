Despar, dalla Puglia il concorso che promuove il sorriso

La spesa nei supermercati Despar diventa un’esperienza sempre più “social”. Dopo il grande successo della prima edizione, è partito “Fidelity & Vincenti 2”: il nuovo concorso a premi ideato e promosso da Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud. Completamente gratuito, si svolgerà fino al 20 novembre 2018 sulla pagina Facebook Mydespar, fruibile da pc, smartphone e tablet: in palio oltre 35.000 premi.

Per giocare, basta cliccare “mi piace” sulla pagina Facebook Mydespar, registrarsi (gratuitamente) e accedere subito ai tre giochi: Instant Win per tutti, Instant Win con scontrino e Instant Win con fidelity card.

Nella prima modalità, aperta a tutti, non occorre prova d’acquisto per provare a vincere ogni giorno; nella seconda, riservata a tutti i clienti Despar, inserendo i dati dello scontrino, ogni 10 euro di spesa si ottiene una giocata; la terza chance è riservata ai possessori di carta fedeltà Despar che, digitando il numero della propria fidelity card, possono accedere alla pagina di gioco e tentare la fortuna una volta al giorno: una simpatica animazione mostrerà l’esito della giocata.

I numeri delle partecipazioni ai concorsi di Despar Centro-Sud, partiti a fine 2016, parlano chiaro: un successo che ha coinvolto e divertito il pubblico dei social date le milioni di giocate registrate, gli oltre 130.000 premi distribuiti per un investimento che ammonta a circa 200.000 euro in meno di due anni.

Concorsi e non solo: le tante iniziative dedicate agli utenti hanno reso la pagina Mydespar trafficata e interattiva tanto da far schizzare il contatore a quota 108.000 “likes”.

"Quest’anno abbiamo triplicato le possibilità di vincita» – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud. «Una volta al giorno, con modalità completamente gratuite, è possibile partecipare a due concorsi. Per la terza chance, senza limiti giornalieri, è sufficiente effettuare una spesa da 10 euro dando così valore agli scontrini che andrebbero altrimenti cestinati. La grande novità di quest’anno premia i clienti più affezionati: essere in possesso della carta fedeltà permette di partecipare al concorso più remunerativo".

Al termine del concorso, infatti, tra coloro che hanno giocato con la carta fedeltà Despar saranno estratti 9 nominativi: in palio 2 tv, 1 frigorifero, 1 lavatrice e ben 5 buoni da 300€ cadauno per riempire il carrello della spesa Despar.

"Despar desidera fortemente essere all’avanguardia non solo per quanto riguarda i suoi supermercati – conclude Pippo Cannillo – e in quest’ottica stiamo investendo sui social per approfondire la relazione con il cliente, farlo divertire e fornirgli un motivo in più per entrare nei supermercati Despar con il sorriso".