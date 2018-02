Di Battista (M5S) a Monopoli 'Il futuro in programma'

Nonostante abbia rinunciato ad una nuova candidatura, Alessandro Di Battista è in giro dal 2 febbraio in camper con il suo tour elettorale “Il Futuro in Programma” per illustrare i 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani con cui il Movimento 5 Stelle si candida a guidare il Paese dopo il 4 marzo.





Accompagnato dal suo collega della Commissione Affari Esteri Emanuele Scagliusi (che sarà anche a Gioia del Colle venerdì 16 alle 18 in piazza Plebiscito con il deputato Manlio di Stefano), candidato nel collegio uninominale Camera, e dall’economista Patty L’Abbate, candidata nel collegio uninominale Senato Puglia 4, Alessandro Di Battista sarà nel centro cittadino di Monopoli (BA) in piazza Vittorio Emanuele II, sabato 17 febbraio a partire dalle ore 22:00.

L’incontro di piazza con i cittadini sarà l’occasione per illustrare il programma di governo del Movimento 5 Stelle, frutto di cinque anni di lavoro, di competenze maturate sul campo, dei pareri di esperti con la partecipazione dal basso degli iscritti al portale Rousseau. Tra i 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani, tutti con coperture certificate, spicca il reddito di cittadinanza con cui si vuol dare dignità agli oltre 10 milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà stabilita dall’Istat e pari a 780 euro al mese, siano essi disoccupati e inoccupati o anziani pensionati.





Al centro del programma 5 Stelle, anche le politiche per l’immigrazione che mirano a rendere quello che è attualmente un vero e proprio business, sfociato anche in scandali come quelli di Mafia Capitale, che si nutre dell’inefficienza e della mancanza di trasparenza in un modello operativo funzionante, con l’accorciamento dagli attuali due anni a due mesi per le procedure di riconoscimento e gli eventuali rimpatri, l’assunzione di 10mila tra psicologi e mediatori culturali nelle commissioni territoriali, la cooperazione internazionale che realizzi programmi concreti per il sostegno agli Stati di provenienza dei migranti sino al superamento del Trattato di Dublino (approvato da Forza Italia e PD con l’astensione della Lega a Bruxelles) affinché il meccanismo di redistribuzione dei richiedenti asilo sia automatico e obbligatorio e non cada solamente in capo alle nazioni d’accoglienza come l’Italia.





Si parlerà anche di azioni a sostegno dello sviluppo economico, abolizione del Fiscal Compact e del vincolo del rapporto deficit/PIL, riduzione della pressione fiscale sui redditi d’impresa e da lavoro nonché revisione del sistema di tassazione a “scaglioni”. Infine di politiche energetiche in grado di garantire uno sviluppo economico sostenibile, di agricoltura e valorizzazione del Made in Italy, di ambiente con l’introduzione del modello “rifiuti zero”, di separazione tra banche commerciali e banche d’affari con l’istituzione di una banca pubblica per gli investimenti che sostenga la piccola e media impresa. Un tessuto produttivo già sostenuto dai 5 Stelle con il taglio degli stipendi e dei rimborsi che ha contribuito con oltre 23 milioni di euro al fondo ministeriale dedicato.

L'appuntamento del M5S è in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli (BA) sabato 17 febbraio con “Il futuro in programma”, il tour di Alessandro Di Battista.

