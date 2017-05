Dialoghi di Trani a Torino con Carofiglio e Webradio 'La Bellezza è nell'aria'

La XXX edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio a Lingotto Fiere, sarà molto speciale per I Dialoghi di Trani, che, insieme ai più importanti festival culturali italiani, ha contribuito a scrivere il programma del principale appuntamento per l’editoria italiana ed internazionale, creando, per il primo anno, una sezione speciale del programma, Superfestival.





L’incontro organizzato dai Dialoghi di Trani all’interno del programma del Salone del Libro, si terrà sabato 20 maggio con la lectio magistralis dello scrittore Gianrico Carofiglio dal titolo “La Ribellione della Bellezza”, alle ore 15,00 presso la Sala Gialla.

Gianrico Carofiglio, affezionato ospite e ambasciatore dei Dialoghi in Italia e all’estero, ha accolto con entusiamo l’invito degli organizzatori: "Ho accettato con molto piacere e con orgoglio di rappresentare i Dialoghi di Trani al Salone del Libro di Torino. Sono una bellissima manifestazione, i Dialoghi. Ci sono affezionato per molte ragioni e penso che, fra l'altro, abbiano il nome più bello e pieno di significato fra i tanti festival letterari che ci sono in giro per l'Italia. Dialogo: cioè l'essenza profonda del rapporto (che non è mai a una sola direzione) fra scrittore e lettore".





Si tratta di un’anteprima della XVI edizione della rassegna culturale tranese, in programma dal 20 al 24 settembre 2017, che avrà come tema “Bellezza”, concepita "come spinta a riscoprire la strutturale connessione tra etica ed estetica, tra giustizia e bellezza, a interrogarsi sul compito stesso della bellezza: attivare una scelta morale per migliorare il mondo e noi stessi".

La straordinaria partecipazione alla trentesima edizione del Salone del Libro è stata accolta con entusiasmo dalle organizzatrici: "Quando Nicola Lagioia e gli altri organizzatori del Salone ci hanno contattato a fine 2016 per presentarci il progetto del Superfestival – ricorda Rosanna Gaeta, direttrice artistica dei Dialoghi di Trani – i Dialoghi facevano parte di un nucleo costitutivo di 12 festival nazionali. Poi naturalmente l’entusiasmo è cresciuto ed è diventato contagioso, così alla fine vi hanno aderito 80 festival provenienti da tutte le regioni d’Italia e tre dalla Puglia. Un risultato inatteso, davvero strepitoso".





Lo spazio Superfestival al Salone, allestito all’interno del Padiglione 2, sarà il luogo dove incontrare il pubblico, gli autori e gli operatori professionali, e partecipare a tavole rotonde e incontri. Con al centro un’accogliente area lounge aperta a tutti, una sala incontri che ospiterà gli appuntamenti della programmazione e un’area business dove i rappresentanti dei festival potranno incontrare editori e operatori culturali. (http://www.superfestival.it).





I Dialoghi di Trani hanno scelto la vetrina del Salone del Libro di Torino per proporre la Seconda Edizione del Premio letterario “Fondazione Megmark-Incontri di Dialoghi” e per lanciare un nuovo progetto che li accompagnerà per i prossimi mesi fino alla XVI edizione della rassegna: RadioDialoghi.

Sarà la prima web radio del festival che trasmetterà in streaming il racconto delle anteprime dei Dialoghi (6 giugno con Massimo Cacciari, 20 giugno con Dacia Maraini), le giornate del festival e gli approfondimenti con i principali ospiti, e naturalmente la voce di Gianrico Carofiglio con il suo atteso intervento in diretta dal Salone di Torino il prossimo 20 maggio.

Perché una webradio? "Rispetto agli altri mezzi di comunicazione che si basano esclusivamente sulla vista – spiega Vincenzo Membola, coordinatore del progetto RadioDialoghi, citando le parole di Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3, partner ed amico dei Dialoghi di Trani – la radio è parola, è una lingua, per questo è molto legata ad una comunità perché parla la sua stessa lingua. Inoltre la radio ha giocato un ruolo fondamentale nella formazione e nella diffusione della lingua italiana".

