Dimissioni Di Gioia, coro trasversale da maggioranza e Lega: "Ripensaci!"

“Si mettano da parte le polemiche politiche. E si riparta da uno spirito nuovo, aprendo un confronto maturo su un tema che nella nostra agenda politica deve essere prioritario: la tutela e il rilancio del comparto agricolo, uno dei pilasti portanti dell’economia pugliese. Per questo anche noi rilanciamo un appello al collega consigliere Leo Di Gioia: ritiri le dimissioni e ritorni alla guida del suo assessorato”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio, Giuseppe Romano, Giuseppe Turco e Sabino Zinni.

“Leo Di Gioia - sottolineano i cinque consiglieri regionali - nel suo discorso da assessore dimissionario ha posto delle questioni che non vanno assolutamente sottovalutate. Se teniamo davvero al bene della Puglia e delle legittime istanze del comporto agricolo, si apra subito un tavolo di lavoro, serio e senza divisioni. Non si perda altro tempo inseguendo contese politiche, speculazioni elettorali e conflitti che sicuramente non aiutano a risolvere i problemi seri dei nostri territori. Per queste ragioni crediamo che il contributo di Leo Di Gioia sia ancora utile e prezioso, per il governo di centrosinistra, in una fase cruciale che vedrà la Regione impegnata sui fronti della Xylella e del Psr”.

Sulla stessa frequenza si registra la solidarietà anche del ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, in aperta contraddizione col responsabile della Laga pugliese, Andrea Caroppo, che aveva stroncato l’assessore dimissionario come “la peggiore espressione del governo regionale”, provando a sbarrare la strada all'eventuale tentativo di ingresso nel partito di Salvini.







Il ministro Centinaio, invece, intervenendo al "Graffio" di Telenorba, ha elogiato l’ex assessore Di Gioia, pregandolo di tornare su suoi passi: “Non posso che parlare bene dell’assessore Di Gioia, la mia speranza è di poterlo riavere al tavolo, anche perché abbiamo alcune partite importanti sulla Puglia che voglio risolvere e voglio risolvere con lui”.

L'arrivo del ministro Centinaio in Puglia, è previsto il 31 gennaio, per quella data Centinaio si augura che Leo Di Gioia cambi idea. A tal proposito, si fanno sempre più insistenti i riferimenti all'ipotesi di un avvicinamento di Di Gioia alla Lega: un'ipotesi avvalorata - tra laltro - anche dall'ulteriore "niente di fatto" sull'individuazione del candidato sindasco della Lega a Foggia.

