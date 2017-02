Direzione Italia costituito il gruppo in Cons. Reg.

Direzione Italia da oggi è una realtà istituzionale anche alla Regione Puglia. Si è costituto ufficialmente il Gruppo consiliare al quale hanno aderito gli stessi consiglieri regionali che facevano parte dei Conservatori e Riformisti: Ignazio Zullo, Erio Congedo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola. Zullo è stato confermato presidente del gruppo. Un’adesione al nuovo progetto politico di Raffaele Fitto in coerenza con i valori di centrodestra e nettamente alternativi al centrosinistra.





La prima Direzione da intraprendere è quella per una buona Sanità in Puglia. Giovedì prossimo, 9 febbraio, il gruppo regionale terrà una conferenza stampa su "Emiliano in tour a sventolare una sanità in mutande". L’appuntamento è alle ore 11, sala Finocchiaro (primo piano via Capruzzi).

Sabato prossimo, 11 febbraio, invece, i cinque consiglieri parteciperanno a Bari alla prima Assemblea regionale di Direzione Italia insieme al leader Raffaele Fitto, che illustrerà il progetto e le linee programmatiche in Puglia e in Italia.

L’appuntamento è alle ore 15,30, Spazio 7, Fiera del Levante.