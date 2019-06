Diritto Societario, a POLIS Avvocati 'Le Fonti Awards 2019'

Polis Avvocati è stata premiata quale “Boutique emergente dell’anno – Diritto Societario multidisciplinare” ai Le Fonti Awards 2019.

Le Fonti Awards è una delle più prestigiose manifestazioni italiane dedicate al mondo dell’impresa, patrocinata dalla Commissione Europea. La cerimonia di consegna si è svolta ieri sera a Milano, a Palazzo Mezzanotte, con la partecipazione di centinaia di rappresentanti del mondo dell’impresa e dei più accreditati studi legali e avvocati d’Italia.

A ritirare il premio sono stati Francesco Paolo Bello, managing partner dello studio, e i soci Maria Luisa Maggiolino e Antonio Arzano.

“Ringrazio Le Fonti per aver riconosciuto in Polis l’impegno nel settore del Diritto Societario, oggi più che mai necessario per uno studio multidisciplinare come il nostro", ha commentato l’avvocato FP Bello.

"Ringrazio soprattutto i colleghi del Dipartimento di Diritto Societario - ha poi detto Bello - a cominciare dal professor Michele Castellano, insieme a Fabio Di Cagno, presidente di Polis, e agli avvocati Paolo Di Bello, Nicola Di Cagno, Gloria Visaggio, Nicolò Muciaccia, e a tutti i colleghi dello studio. Dopo i due prestigiosi premi ricevuti lo scorso anno da Legalcommnity, per la migliore governance e per il miglior studio di Diritto Societario di Puglia, un altro riconoscimento nazionale arriva oggi a conferma della professionalità che Polis mette costantemente nella cura del cliente, motivandoci a fare sempre meglio”.

Polis Avvocati Sta Coop è stato il primo studio legale in Italia a trasformarsi da associazione professionale in cooperativa. Fornisce assistenza e consulenza ai suoi clienti nei diversi settori del diritto penale d’impresa, commerciale e societario, amministrativo e civile, compliance integrata e internazionalizzazione. Ha sede a Bari, Milano e Roma e conta oltre 30 professionisti.

