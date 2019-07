Disperso operaio Mittal dopo incidente per tromba d'aria

Mino Borraccino, assessore allo Sviluppo Economico della Reguone Pugliua, in una nota sull'incidente a Taranto all'ex-Ilva, dove una tromba d'aria ha fatto crollare una gru, dichiara: “Un lavoratore disperso in mare dopo la tempesta climatica di ieri sera".

"In questo momento - prosegue Borraccino - esprimo vicinanza ai cari dell’operaio vittima di questa ennesima tragedia sul lavoro. Tuttavia non posso tacere e non ribadire quanto sia pesante, sulla testa di chi decide le sorti di quella fabbrica, il protrarsi di questi drammi. Le denunce, nostre e dei Sindacati, sulla grave assenza di investimenti in sicurezza e per garantire una gestione attenta al territorio ed ai lavoratori e non solo al profitto, o all’acquisto di quote produttive, sono sempre rimaste inascoltate".

"Le gestioni cambiano, ma i fatti e i drammi si ripetono sempre uguali", lamenta l'Assessore tarantino, "Non possiamo continuare all’infinito a ripetere gli stessi errori. Mi auguro che il Governo produca risposte concrete e adeguate e rimetta in discussione tutto quello che sarà necessario per cambiare questa situazione”.

