Dissesto idrogeologico, botta e risposta tra M5S e Emiliano

L'attacco in una nota dei Consiglieri regionali del Gruppo M5S: “E’ gravissimo che Michele Emiliano, l’attuale presidente della Regione Puglia, abbia deciso autonomamente di venir meno ai suoi doveri istituzionali nei confronti di tutti i pugliesi, assentandosi da un’importantissima riunione con il Presidente del Consiglio alla quale sono state invitate tutte le Regioni per discutere di tematiche fondamentali per la Puglia quali, tra le altre cose, misure anti-dissesto, fondi per l’ambiente, fondi per l’agricoltura, ecc. "

"La Puglia ha così, a causa dell’inerzia di Michele Emiliano, perso la possibilità di far sentire la propria voce con il Governo italiano - proseguiva la nota pentastellata - stigmatizziamo questo comportamento irresponsabile di Emiliano che, tra l’altro, in tutti i momenti in cui si è trovato in difficoltà nel corso di questa legislatura, ha cercato di scaricare la responsabilità sul governo Renzi sostenendo che non riuscisse a fare le cose perché ‘non veniva ascoltato’ o perché ‘non riusciva ad avere un dialogo con il Governo o con il Presidente del Consiglio’. E adesso che il Presidente del Consiglio lo invita invece decide di assentarsi probabilmente perché aveva cose più importanti dei problemi dei pugliesi a cui pensare, tipo le primarie del PD. Per fortuna questa agonia sta per finire ma in quest’ultimo anno fino a quando Emiliano rimarrà presidente di questa Regione, ha il dovere umano e politico di occuparsi dei problemi dei cittadini. Dopo il 2020 sarà libero di andare in vacanza tutte le volte che vorrà”.

La risposta del presidente della Regione Puglia non si fa attendere: “Ancora una volta i 5 stelle pugliesi non sanno di che cosa parlano - dichiara Emiliano - e si dichiarano complici di chi passa alle regioni del Nord a trazione leghista fondi che dovrebbero essere ripartiti tra tutte le Regioni".

"Il presidente della Regione Puglia non va a palazzo Chigi per fare tappezzeria ed ascoltare che denari vengono distribuiti alle regioni del Nord, così come era stato anticipato in conferenza stampa da Conte e ribadite nella conferenza Stato Regioni, nella quale la Puglia è rappresentata ai massimi livelli".

"Ripetiamo che la Puglia non si presta a questo genere di sceneggiate - ribadisce Emiliano - avendo saputo che in realtà anziché parlare di dissesto ci sarebbe stata presentata solo una lista di finanziamenti - quasi tutti per il Nord - in funzione di calamità naturali oggettive e non i fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico che pensavamo di dover discutere con il premier Conte".

"Verificheremo che tali scelte - conclude Emiliano - possano addirittura essere controproducenti o annullare gli sforzi che da tre anni la Puglia sta conducendo contro il dissesto idrogeologico”.

