Distretto Produttivo Puglia Creativa 'Un network per il turismo'

Il futuro nel settore turistico è “esperienziale”. Martedì 5 febbraio, a partire dalle 10, presso l’Officina degli Esordi, il Distretto Produttivo Puglia Creativa organizza per tutti gli operatori del settore il workshop nel settore della creatività “Un network per il turismo” ideato per promuovere le nuove forme di turismo esperienziale capaci di immergere i turisti nella cultura e nella creatività del nostro territorio.

Docenti e professionisti, quali Antonello Losito, Emma Taveri e Milena Calogiuri, aiuteranno tutti coloro che vogliono apprendere il nuovo now how su come costruire pacchetti turistici capaci di valorizzare la rete dei festival, degli eventi, delle officine della creatività, dei set cinematografici, dei beni culturali promuovendo nuove destinazioni e nuove esperienze.

Il modo di comunicare e di attrarre turisti è in continua evoluzione, per questo chi intende professionalizzarsi nel settore dell’accoglienza deve necessariamente rimanere aggiornato su tecniche di linguaggio, per quello che ormai conosciuto come marketing esperienziale, mirate a raggiungere gli obiettivi di far crescere le presenze sul territorio e nelle strutture preposte. Solo ciò che viene vissuto può creare nel turista le emozioni e generare ricordi indelebili di una vacanza che resterà unica.

A questo mira il workshop, gratuito, organizzato da Puglia Creativa nell’ambito del Progetto ATLAS - Adriatic Cultural Tourism Laboratories, finanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg Italia Croazia 2014-2020. Per partecipare, è necessario registrarsi andando sul sito www.eventbrite.it

Il programma della giornata

10:00- 10:30 / progetto Atlas - Cinzia Lagioia, Vincenzo Bellini, Puglia Creativa

10:30- 11:30/ la costruzione dei pacchetti turistici della creatività

Antonello Losito - CEO and Founder of Southern Vision Travel, designer in experiential travel, active holidays, expert in the super high-end international network

Travel experience, target e customizing

Emma Taveri - CEO at Destination Makers

Destination to experience: how to promote and sell experiences today

Milena Calogiuri - social&digital strategia, Osservatorio MODiCT - Unisalento

Il digitale ed il turismo

11:30- 13:30 / Tavoli di lavoro per la costruzione dei pacchetti turistici

I tavoli saranno suddivisi secondo 13 aree geografiche della Puglia (seguendo in linea di massima il piano paesaggistico regionale) per discutere su 3 tematiche: rete dei festival e delle botteghe, tour della creatività, social and digital strategies).

Di seguito l'elenco delle aree territoriali:

Gargano

Tavoliere

Monti Dauni

Puglia Imperiale

Puglia Centrale

Alta Murgia

Murgia dei Trulli

Magna Grecia

Gravine Tarantine

Piana di Brindisi

Tavoliere Salentino

Arco Ionico Salentino

Serre Salentine

Antonello Losito, CEO and Founder Southern Visions Travel, designer in experiential travel, active holidays, expert in the super high-end international network: Travel experience, target e customizing; Dopo aver lavorato per diversi anni nel settore dei viaggi, in particolare progettando e gestendo vacanze di classe mondiale per l'esigente mercato nordamericano, ha lanciato Southern Visions Travel nel 2007. Il suo obiettivo? Connettere la Puglia al mondo e permettere agli ospiti di vivere un'esperienza di Puglia autentica.

Emma Taveri, CEO at Destination Makers: Destination to experience, how to promote and sell experiences today; Entusiasta imprenditrice appassionata di strategie di destinazione, marketing territoriale e sviluppo locale, con esperienza decennale per importanti realtà del travel come TripAdvisor, World Travel Market, TUI Travel, TTG. Lascia la carriera a Londra per fondare Destination Makers, società che dal 2014 ha lavorato per più di 30 enti e destinazioni in Italia ed Europa. Speaker in eventi di rilievo internazionale, docente in destination marketing e fa parte del Comitato Scientifico del BTO di Firenze, principale evento sull'innovazione nel turismo in Italia.

Milena Calogiuri, Social&digital strategist, Osservatorio MODiCT - Unisalento: Digital tourism; Sociologa specializzata in processi musicali e ricerca sociale - Promoter Turistico. Usa tutte queste competenze nel lavoro di Storyteller e Social Media Strategist per l'Università del Salento e nel ruolo di Community Manager per Instagramers Lecce. Attraverso la ricerca scientifica in ambito turistico, contribuisce a migliorare l'offerta che riguarda il Salento.

(gelormini@affaritaliani.it)